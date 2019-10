PSOE exigirá a Junta que mantenga el Centro de Ciencia Principia desde el Parlamento, Diputación y Ayuntamiento

"Queremos que se mantenga la actividad y que se reconozca la que se viene haciendo en el Centro de Ciencia Principia, no compartimos el anuncio realizado por el gobierno de PP y Cs en la Junta del cierre y desmantelamiento de este centro", ha señalado.

En este punto, ha explicado que el PSOE presentará varias iniciativas para que Principia mantenga el funcionamiento desde que se creó en 1999 en la capital y por el que anualmente pasan 30.000 personas en visitas.

"Cumple una función importante en la divulgación y promoción de la ciencia y la tecnología. En una ciudad como Málaga, que es referencia en la ubicación de empresas tecnológicas, no se puede desaprovechar este recurso pedagógico que complementa a la formación que se realiza en distintas etapas educativas", ha detallado.

Además, ha recordado las reivindicaciones socialistas para que haya más alumnado femenino en las carreras universitarias técnicas y que se capacite a los alumnos para que puedan trabajar en las empresas tecnológicas que se implantan en Málaga.

Al respecto, ha subrayado que el anterior gobierno de Susana Díaz "tenía planes para potenciar este centro y se estaba pensando en su ampliación, lo que vemos ahora es un recorte más del PP y Cs en materia educativa como ya hay en otras áreas, dentro de su interés por desmantelar servicios públicos". "Para Málaga la desaparición de Principia sería una gran pérdida", ha añadido.

También ha criticado "la falta de interés del gobierno de la Junta por el Centro Principia y por buscar soluciones para mantener su continuidad, por eso vamos a pedir acceso a todos los informes y expedientes que han avalado el posible cierre de este centro y exigiremos que el resto de administraciones mantengan la colaboración para mantener la actividad", ha concluido.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha mostrado su preocupación por el anuncio de posible cierre de Principia.

"Tiene 20 años de historia en la divulgación de la ciencia, es algo que no entendemos. Durante el anterior mandato, el alcalde Francisco De la Torre siempre utilizó este centro como ariete de confrontación con la Junta; ahora que gobierna el PP, no se habla de mantener este centro pedagógico, por eso vamos a exigirle al alcalde que cumpla en su compromiso con la ciudad y que aumente la dotación de 30.000 euros, sobre todo cuando destina más de 17 millones de euros a los museos franquicia, y que no se busque su privatización", ha concluido.

También la diputada provincial Patricia Alba la valorado el grupo de trabajo docente que permitió abrir el Centro Principia "lo que permitió que el anterior gobierno de la Junta lo impulsara incluyendo el incremento del profesorado. Con la llegada del PP a la Diputación, se bajó la aportación de 90.000 a 30.000 euros".

"En el inicio del curso escolar se agotan todas las entradas al centro, es un espacio referente en el ámbito andaluz y español, por eso desde el PSOE vamos a presentar una iniciativa para que la Diputación permita el mantenimiento de Principia, esperamos que no sea el primer paso para la privatización o para reubicar otras exposiciones como el Museo de las Gemas, algo que hemos estado escuchando últimamente", ha concluido.