Lambán no descarta declarar la reforma de La Romareda de interés autonómico si el proyecto "genera riqueza"

Ha respondido así a una pregunta del portavoz de Cs, Daniel Pérez Calvo, indicando que "está muy lejos en el tiempo ese momento como para poder decir si va a proceder o, incluso, si quien lo promueva lo va a plantear". La reforma del estadio es "fundamental", ha considerado Lambán, quien ha apelado a la historia del Real Zaragoza y su masa social.

A su juicio, la reforma del estadio bilbaíno de San Mamés no es el ejemplo "más acertado" porque las instituciones y la entidad financiera promotoras invirtieron 50 millones de euros cada una, expresando que no ve "esa disposición" en Aragón.

"No me veo poniendo 50 millones", ha dicho, añadiendo que el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene "demasiados márgenes" porque el escenario económico no es "como para hacer grandes aportaciones", por lo que ha apostado por "buscar otro tipo de fórmulas para que la ciudad tenga un gran campo de fútbol".

COMPROMISO

Daniel Pérez Calvo ha preguntado a Lambán qué "compromiso" está dispuesto a asumir y ha puesto el ejemplo de San Mamés, solicitando a Lambán "un mensaje en positivo" porque "parece que podemos alcanzar consensos" para acometer un proyecto "viable", no "proyectos faraónicos", sino "una reforma ajustada que dote a Zaragoza de las instalaciones que merece una ciudad de primera".

El portavoz de Cs ha considerado que "sería bueno que hubiese un compromiso por parte del Gobierno" y ha recordado que la DGA apoyó, años atrás, la reforma del estadio de El Alcoraz, en Huesca.