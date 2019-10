Mor el sociòleg Rafael Ninyoles, "referent indiscutible" en la reflexió sobre l'ús del valencià

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha mostrat les seues condolences per la pèrdua de l'estudiós i ha animat els ciutadans al fet que "s'acosten a la lectura de la seua obra, perquè és una de les millors reflexions sobre alguns dels problemes actuals dels valencians".

A Ninyoles, que també va ser professor de les universitats de València i Alacant, se li deu "bona part la popularització entre els valencians dels termes de bilingüisme, diglòssia i conflicte lingüístic, a partir de les seues obres 'Conflicte lingüístic valencià' (1969), 'Idioma i prejudici' (1971), 'Idioma y poder social' (1972) i 'Estructura social y política lingüística' (1975).

Així mateix, va impulsar una reflexió sociològica més àmplia sobre la situació valenciana en llibres posteriors, per exemple en 'El País Valencià a l'eix mediterrani' o 'Sociologia de la ciutat de València' (1996).

Fa just un any, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) li va distingir amb la Medalla d'Honor i li va definir com un "referent indiscutible en la reflexió sobre l'ús del valencià i la política lingüística". Els membres de l'ens normatiu del valencià han guardat aquest matí un respectuós minut de silenci a l'inici de la sessió plenària en memòria del sociòleg.

Igualment, han lamentat la mort de l'especialista responsables d'organisme i institucions, com el director general de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, qui ha penjat un missatge en xarxes en el qual subratlla que Rafael Ninyoles va ser "una figura cabdal de la sociolingüística amb el ferm compromís de recuperar i protegir la nostra llengua".

Per la seua banda, el director de la Institució Alfons el Magnànim, Vicent Flor, ha agraït en el seu compte de Twitter l'"estimable contribució al coneixement de la societat valenciana" que va realitzar Ninyoles.