Urkullu advierte de que el conflicto catalán no se resolverá con "estridencias autoritarias", sino en una mesa política

Urkullu ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta del Partido Popular sobre su posición respecto a la sentencia del Tribunal Supremo contra algunos de los impulsores del proceso independentista de Cataluña.

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha reprochado a Urkullu que, en lugar de hacer "pedagogía" sobre el funcionamiento del Estado de Derecho, haya optado por "tomar posición" del lado de los independentistas.

Alonso, que ha recordado que este viernes se cumplen 40 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Gernika, ha asegurado que es esta norma la que "nos protege del soberanismo y el caos que se está viviendo en Cataluña". No obstante, ha advertido de que el Estatuto "no es un punto de salida para la ruptura y la superación de las leyes".

PRINCIPIOS ÉTICOS Y DEMOCRÁTICOS

En su respuesta, Urkullu ha lamentado que Alonso pretenda "extender la sombra de duda" sobre su compromiso con los principios "éticos y democráticos". "No entiendo ese empeño suyo, yo siempre he mostrado un firme rechazo de la violencia, que no es compatible con los derechos humanos ni con las soluciones dialogadas".

El lehendakari ha afirmado que el desenlace del proceso "político y judicial" que se ha vivido en relación a Cataluña ha sido un "despropósito" y ha tenido un desenlace "nefasto".

MODELO "UNIFORMIZADOR"

"No solo es un problema catalán, sino de estructura territorial del Estado. No se pueden encajar realidades diferentes en un mismo modelo uniformizador", ha advertido.

Por ese motivo, al igual que hizo el pasado 14 de octubre, ha propuesto constituir una "mesa de negociación política" que "asuma la pluralidad" del Estado y afronte un debate sobre el modelo territorial "a través del "diálogo y la convivencia".

Iñigo Urkullu ha avisado de que el conflicto de Cataluña y la "cuestión territorial" del Estado "no se resuelven con estridencias autoritarias ni con la sobreactuación electoralista".