Irene Montero: "Necesitamos en España un Gobierno a ejemplo y semejanza del de Baleares"

Montero, ha añadido que siente "muchísimo no poder estar allí", en Baleares, al mismo tiempo que ha realzado la labor de las candidatas por el archipiélago al Congreso, Antònia Jover y Lucía Muñoz, y al conjunto de candidatos que "están sacando adelante para que esta campaña avance".

En este sentido, Montero ha dicho que Jover y Muñoz han tenido una experiencia "muy breve" en esta pasada legislatura, por lo que ha instado a la movilización del electorado para "volver, después de esta repetición electoral, más fuertes al Congreso de los Diputados".

"Si no estamos fuertes es muy probable que en este país haya un Gobierno como los que ha habido en los últimos 40 años, que cuando vienen las situaciones económicas difíciles no mira para la gente sino para la gente que es muy poderosa que no se presenta a las elecciones pero que puede descolgar los 365 días del año el teléfono de los ministros y del mismo presidente del Gobierno", ha añadido.

La candidata madrileña ha hecho énfasis en que es "muy consciente" que la realidad insular, a pesar de estar reconocida por la Constitución, "nunca, ningún gobierno, lo ha tenido bastante en cuenta".

"El modelo basado en el turismo que se ha impuesto por parte del bipartidismo en los últimos 40 años en las Islas, creo que es un modelo nefasto, que es un modelo que solo ha generado precariedad laboral, daños irreparables a nuestro medio ambiente y especialmente en zonas especialmente protegidas", ha explicado.

REGULAR LOS PRECIOS DE LOS ALQUILERES

Montero también ha dicho que Unidas Podemos aboga por "regular los precios de los alquileres e impedir las subidas abusivas, frenar las privatizaciones y garantizar la ocupación estable".

Ha apuntado, además, que en Baleares y concretamente en el Govern "se está haciendo un gran trabajo". "Aprovecho para felicitaros y, por eso, para poder hacer muchos cambios más que dependen no solo de las comunidades autónomas sino también del gobierno central, necesitamos un gobierno en España progresista y fuerte", ha añadido.

"Creo también que sabéis que en una posición de Gobierno como la que estamos en las Islas, teniendo un vicepresidente y Consellerias como Juan Pedro Yllanes y Mae de Concha, estando al servicio de la ciudadanía de las Islas, necesitamos un Ejecutivo estatal que sea consecuente con estos 'Governs del canvi' autonómicos", ha resaltado.

Asimismo, ha considerado que estas elecciones "van, no de las peleas entre los partidos, no de las relaciones entre los partidos, sino de cómo conseguir que haya un Gobierno que mire por la gente y no por los intereses de las grandes corporaciones, de los buitres financieros".

"Solo si Unidas Podemos está fuerte podremos evitar que el partido socialista se vaya con la derecha y tener un Gobierno que suba el salario mínimo a 1.200 euros, que blinde los alquileres, que garantice ocupación estable y que, en definitiva, haga todo lo que este país necesita porque la gente no sobreviva sino que pueda vivir con dignidad", ha dicho Montero.

Cabe recordar que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, visitará Palma el próximo viernes, 1 de noviembre, en su primer acto de campaña electoral.