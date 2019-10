Experts internacionals reflexionen sobre el concepte de ciutadania en l'IVAM

L'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) ha organitzat aquest divendres i dissabte el congrés Norma i Dissidència, dirigit per Inés Plasencia, amb l'objectiu d'exposar els problemes que planteja "una societat excloent amb els cossos i les identitats individuals, per qüestió de gènere, raça o afinitat estètica, i repensar el concepte de ciutadania", i en el qual participaran experts internacionals.

Segons ha informat el centre en un comunicat, al llarg del cap de setmana, els conferenciants convidats (especialistes de diferents camps: museològic, investigació, artístic, entre d'altres), abordaran les relacions de la societat actual tant amb les dissidències polítiques i artístiques com amb les xarxes socials.

En concret, es debatrà sobre "com la societat actual presenta, d'una banda, una major visibilitat i obertura a totes les dissidències polítiques i artístiques, que troben espais en els quals desenvolupar-se; i d'altra banda, el fenomen dels influencers i els comptes d'estil de vida en les xarxes socials, que construeixen una imatge distorsionada de la identitat creant aspiracions buides i invisibilitzant (o rebutjant directament) la diferència i la dissidència imposant cànons".

L'advocada, activista i investigadora social Victoria Assiago iniciarà les ponències el divendres a les 10.30 hores, contraposant els conceptes de "ciutadà ideal" versus "subjecte dissident".

L'especialista en literatura anglòfona i professora en la Universitat de Palerm, Alessandra di Maio, continuarà el divendres a les 18.00 hores amb la presentació del cas de Palerm, una ciutat que "s'ha distingit com un lloc experimental on repensar i qüestionar les nocions de residència, mobilitat, ciutadania i pertinença a partir de ser un dels ports més importants per a l'arribada d'immigrants africans a Europa".

Ja el dissabte 26 d'octubre a les 11.00 hores la directora i curadora cap d'Iniva (Institute of International Visual Arts), Melanie Keen, mostrarà el projecte d'Iniva en el qual en els últims 25 anys han treballat amb artistes i estudiosos que han traspassat fronteres i s'han resistit a la fàcil categorització.

La Professora Assistent de Sociologia en la Universitat de Califòrnia, Jean Beaman, parlarà el dissabte a la vesprada entorn de migracions i cossos dissidents mostrant com els individus que són ciutadans formals segueixen sent marginats de la societat per la seua raça i origen ètnic.

El programa de conferències es completa amb taules redones on responsables d'investigacions i projectes exposaran les seues anàlisis i propostes entorn de temes com la dissidència en l'espai públic o la creació de ficcions que imaginen un futur.