Els preus industrials baixen al setembre en un 1,3% a la Comunitat Valenciana

Els preus industrials van baixar un 0,2% al setembre a la Comunitat Valenciana en relació al mes anterior, i un 1,3% pel que fa a fa un any, inferior al descens interanual de la mitjana nacional, del 3,3%, el major en tres exercicis.

D'aquesta manera, en el que va de 2019, els preus industrials es van mantindre invariables a la Comunitat Valenciana. En la caiguda interanual, van registrar una evolució negativa en energia (-6,4%) i Béns intermedis (-0,3%).

Per contra, van pujar Béns d'equip (1,9%), Béns de consum durador (1,6%), Béns de consum (0,9%), Béns de consum no durador (0,8%)

Dades nacionals

A Espanya, els preus industrials van pujar un 0,1% al setembre en relació al mes anterior i es van desplomar un 3,3% en taxa interanual, el seu major descens en tres anys.

Amb aquesta retallada interanual, la més pronunciada des de juliol de 2016, els preus industrials encadenen quatre mesos consecutius en taxes negatives després d'haver estat 32 mesos en positiu.

El desplome de la taxa interanual dels preus industrials s'ha produït principalment per la disminució en dos punts de la taxa d'energia, fins al -10%, per l'abaratiment de la producció d'energia elèctrica, i al descens de la taxa dels béns intermedis en dos dècimes, fins al -1%, pel menor cost de la fabricació de productes bàsics de ferro, de productes químics i de productes per a l'alimentació animal.

En taxa mensual (setembre sobre agost), els preus industrials van pujar un 0,1%, en contrast amb la reculada de l'1,6% experimentada el mes anterior i l'increment mensual del 0,8% registrat al setembre de 2018.

Aquesta evolució és conseqüència de l'avanç mensual de preus en l'energia (+0,3%) i els béns de consum no durador (+0,1%). L'únic sector en negatiu va ser el dels béns intermedis, que va retallar els seus preus en el mes un 0,1%.

Per comunitats autònomes, totes presentaven al setembre taxes interanuals negatives de preus en el sector industrial, especialment Astúries (-11,1%), Canàries (-10,6%) i Balears (-10,3%).