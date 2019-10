Menors i ludòpates, vetats en sales de joc valencianes

Els ludòpates i els menors d'edat tindran vetat l'accés als locals de joc o cases d'apostes. Sobre aquests dos col·lectius posarà el focus principalment el Govern valencià amb la nova Llei del Joc, l'avantprojecte del qual aprova aquest divendres inicialment el ple del Consell. Així ho va anunciar ahir en Les Corts el president Ximo Puig, durant la sessió de control a l'Executiu autonòmic.

La norma inclou novetats com la implantació del citat control d'accés per a impedir l'entrada de menors i persones amb problemes de ludopatia i un increment de les sancions i inversions públiques per a finançar programes de lluita i prevenció de la ludopatia. Aquesta llei va decaure al final de la passada legislatura, amb l'avançament electoral, al no disposar Les Corts de temps suficient per a la seua tramitació.

No obstant això, l'avantprojecte ja portava en marxa des de 2017, amb tot un rosari d'informes emesos per diferents organismes, com a associacions, sindicats, departaments del Consell, Comité Econòmic i Social (CES) o Consell Jurídic Consultiu (CJC). Amb l'inici de la legislatura, Compromís ha constret al departament que dirigeix el socialista Vicent Soler a reprendre la llei.

La proliferació de cases d'apostes i locals de joc ha provocat preocupació pel seu impacte en forma d'addiccions, més si cap en l'àmbit juvenil. Segons indiquen fonts de la Conselleria d'Hisenda, el text serà el mateix que va preparar aquest departament durant l'anterior mandat.

En ell, a causa de la discrepància entre els socis del Botànic, no es contempla la distància mínima que hauran de guardar els establiments de joc amb els centres educatius, una mesura que s'ha remenat per a la protecció dels menors. Serà en el tràmit parlamentari quan els grups polítics hauran de posar-se d'acord en aquest punt.

L'actual Llei del Joc de la Comunitat Valenciana data d'abril de 1988, per la qual cosa, més de tres dècades després, ha quedat desfasada, tant per l'evolució del propi sector com pels avanços tecnològics del joc i les apostes.

En aquest sentit, la portaveu adjunta i diputada de Compromís en Les Corts, Mònica Álvaro, juntament amb la també diputada Graciela Ferrer, van presentar dilluns passat una iniciativa en el Parlament valencià perquè la Cambra inste al Consell a demanar al Govern central l'eliminació de la publicitat sobre el jocque apareix en els mitjans de comunicació i en els espais públics.

Segons Álvaro, “la preocupació social davant l'expansió del joc al nostre país és cada vegada major. Els anuncis publicitaris constants i tremendament agressius tant en els mitjans de comunicació com en els espais públics; la proliferació de cases d'apostes pertot arreu, algunes fins i tot situades al costat de col·legis; i, sobretot, la introducció del joc online, que permet apostar des de qualsevol lloc i a qualsevol hora sense cap mena de limitació, són aspectes que preocupen i molt a la ciutadania, que veu com cada vegada més persones del seu entorn més pròxim cauen en les arpes del món de les apostes”.

D'altra banda, “les addiccions al joc, com qualsevol addicció, comporten una evolució clínica. No obstant això, la conducta addictiva al joc té la particularitat de desenvolupar-se dins de la legalitat en mitjans socials i d'oci. L'accés i la primera presa de contacte resulta molt senzilla, i l'inici sol ser experimental o accidental, amb una evolució que dependrà de factors com la personalitat de cada individu”, van apuntar.

En xifres 600.000 euros de sanció preveu el text per a les considerades molt greus, l'import màxim.



​102 articles conformen l'avantprojecte de llei que va preparar el Consell la legislatura passada.



100 euros és l'import de les multes administratives considerades com a lleus.

“Des de Compromís som conscients que l'addicció al joc és un problema gravíssim, sobretot entre la joventut, que cal parar de manera urgent. Per això esperem que les propostes que plantegem en aquesta iniciativa parlamentària siguen tingudes en compte i que s'incorporen a la Llei del Joc”, va concloure Álvaro.

Altres normatives

Madrid. La Comunitat treballa perquè les cases d'apostes guarden un mínim de 100 metres de distància amb els centres educatius no universitaris (col·legis i instituts). També pretén endurir el control d'accés.

Barcelona. El seu ajuntament prohibirà obrir locals de joc per a combatre la ludopatia. És la primera ciutat d'Espanya que ho fa.

Andalusia. Fa només uns dies, el Parlament va rebutjar la Llei del Joc presentada pel PSOE (i que sí que va donar suport Avant Andalusia) per a regular les cases d'apostes. Van votar en contra PP, Ciutadans i Vox.

València vol limitar les llicències

L'Ajuntament de València vol complementar la futura normativa autonòmica des del seu àmbit de competències per a posar fre a la propagació de sales d'apostes i de joc. La intenció del Consistori passa per limitar d'alguna forma la concessió de llicències a aquests locals mitjançant alguna mena de moratòria similar a la que es va utilitzar en el cas dels apartaments turístics a Ciutat Vella.