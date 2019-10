Pablo Casado, en 'El hormiguero': "Me he dejado barba porque le gusta a mi familia, no por un asesor político"

Este jueves, tras Santiago Abascal e Íñigo Errejón, fue el turno dePablo Casado, el candidato del PP a la presidencia del Gobiernos en las próximas elecciones del 10 de noviembre, el que visitó el plató de El hormiguero.

Además, la semana que viene recibirá a los últimos dos candidatos que han aceptado visitar el programa de Pablo Motos[Pedro Sánchez desestimó acudir como recalcó el presentador]: El lunes 28 acudirá Albert Rivera y el jueves 31, Pablo Iglesias.

Motos comenzó la entrevista preguntándole por el cambio de look de unas elecciones a otras: "Te veo cambiado, todo el mundo te lo dirá, por la barba". El político le contestó entre risas que "es que tenía que triunfar como tú".

"¿Me aseguras que ningún asesor político ha tenido que ver en el hecho de dejarte barba?", le comentó el presentador. "Totalmente. Yo me dejo barba todos los agostos y hay fotos de otros años. A mitad de agosto fue la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid y me pilló con barba", recordó.

El líder del PP continuó contando que "se montó tal revuelo que, como no ha disgustado, es muy cómodo, gano 10 minutos todos los días, a mis hijos y a mi mujer les gustó, aquí estamos".

El presentador siguió insistiendo: "Pero no es porque la gente decía que te parecías a Rivera y os confundían". Casado, con una sonrisa le respondió que "no, no, no". Y Motos le dijo para concluir: "A ver si ahora te vas a parecer a Abascal...".

Tras la introducción, el líder del PP repasó la actualidad política, como la exhumación de Franco, de la que afirmó que "me preocupa más el futuro de mis hijos que el pasado que dividió a mis abuelos"; su opinión sobre el resultado de las próximas elecciones: "Podemos ganar y desbloquearemos España"; sobre Cataluña, de la que señaló que "el PSOE rompa los cuarenta acuerdos que tiene con Torra y Junqueras en Cataluña para pedirnos apoyo constitucionalista"; o sobre la corrupción en su partido y en el resto: "Es la peor lacra y la peor traición que la política puede hacer a sus votantes".