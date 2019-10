La historia de Iván, un niño de 8 años con leucemia: un guerrero a todo color

"¿Y si la leucemia solo necesitara que le hiciéramos cosquillas para que se rindiera…?", pregunta Iván mientras se dibuja con su gotero incordiando a un gran dragón.

Iván tiene 8 años y le gusta mucho dibujar. Quienes más le conocen dicen que lo ha heredado de su madre, Irene, que es ilustradora. Y, de hecho, seguro que no le han faltado lápices de colores en casa, pero tampoco en cada uno de los hospitales que ha tenido que recorrer desde que con cinco años le diagnosticaran leucemia mieloide aguda. Ese es el dragón.

Iván es uno de esos niños que sufren leucemia infantil, "una enfermedad con 300 casos diagnosticados al año en España" y que supone "el 30% del cáncer infantil", apuntan desde la Fundación Unoentrecienmil, que dedica los beneficios de sus actividades a un proyecto anual de investigación contra esta enfermedad.

A través de esta ONG, y de los dibujos que pinta y que sus padres cuelgan en redes sociales, Iván ha conseguido movilizar este viernes a más de 500 escolares de Soria, su provincia natal. Y la cifra no es ninguna nimiedad.

La iniciativa se llama La Vuelta al Cole, cumple este año cinco ediciones y consiste en que cada colegio realiza una carrera solidaria con la que donan entre uno y tres euros por dorsal a la fundación. En toda España son cerca de 900 centros y 350.000 alumnos los que se han apuntado.

La idea es enseñar a los pequeños enfermos de leucemia infantil que hay otros niños como ellos que ponen su granito de arena para encontrar la cura. También es una manera de acercarse a ese día a día ‘normal’ para un niño. Porque aunque pueda parecer raro para quien no se lo haya cuestionado, no todos los niños vuelven al cole en septiembre, ni todos tienen vacaciones. La normalidad para algunos pequeños transcurre entre salas de hospital, muy lejos de los patios de los colegios donde alguna vez dejaron a sus amigos.

En el caso de Iván esta circunstancia tiene un matiz especial y es que él no tiene cole. Diagnosticado con cinco años, mientras sus coetáneos pasaban al cole de los mayores (Primaria), una etapa crucial, él comenzaba una etapa vital, de hospital en hospital por diferentes puntos de España. En Soria, por cierto, no hay unidad oncológica pediátrica y esta familia de siete -son cinco hermanos- ha hecho una y otra vez la maleta para buscar el mejor tratamiento.

Otro de los dibujos realizados por el pequeño Iván. IVÁN

Así que, aunque Iván sí que ha recibido clases en aulas hospitalarias, no tiene cole. O no lo tenía, mejor dicho. Tiene, como dice su padre, Alejandro, "un colegio de adopción". Se trata del centro de Las Pedrizas de Soria capital, donde conocieron a Iván hace un año gracias a sus dibujos y ahora tienen expuestas esas grandes obras de arte que sus padres cuelgan en la cuenta de Twitter @bdmaisori como forma de concienciar y apoyar a quienes también pasan por su situación. "Lo quieren mucho, le apoyan, le dan cariño. Nos envían postales, dibujos, regalos para nuestro campeón. Hay mucha gente linda. Da gusto sentirse tan arropados", advierte.

Habla desde Estados Unidos, donde gracias a unos familiares se trasladaron hace un mes para participar en un ensayo que por el momento no está arrojando resultados. No esconden que no es un momento fácil, pero siguen adelante. "Nuestro peque vivió varios trasplantes de médula. Yo fui su primer donante, pero no funcionó. También nuestro hijo mayor le donó a su hermanito, pero también fracasó", explica. Y ha tenido que pasar otras veces por quirófano, pero las circunstancias no les achantan.

"Tiene una sonrisa perpetua", apunta Álex Ochoa, un amigo de la familia que hace de enlace en España. Y es que incluso ahora, cuando parece que sea el gris el que lo inunde todo, aparece Iván con sus colores. "No pierde la sonrisa y eso da fuerza a toda la familia". Y a más gente.

Por sus lápices han pasado personalidades sorianas como la atleta Marta Pérez, los jugadores del Numancia, sus superhéroes favoritos (sobre todo Batman), lugares emblemáticos de su Soria querida, el caballito numantino, amigos que están y amigos que consiguieron sus alas.

Y sigue dibujando. Porque luchar contra la leucemia infantil no es fácil, pero nunca hubo un guerrero (en este caso numantino) tan bien armado. De espada, lápices de colores y de escudo, esa sonrisa perpetua. Las cosquillas, que decía al principio, "son investigación", como bien apunta su padre. Y sus dibujos, la mejor forma para concienciar sobre esta enfermedad y sobre la necesidad de hacerse donante de médula.

El superpoder que viene en caja

El poder de las redes sociales es inusitado y la familia de Iván ya lo ha vivido antes con el movimiento #Chemobox. En febrero de 2018, su padre, Alejandro, hizo un llamamiento por Twitter para encontrar a alguien con una impresora 3D que pudiera imprimirle a su hijo una caja donde meter las bolsas de quimioterapia, una idea que la familia vio en Brasil.

El resultado fue un movimiento en toda España que hizo y hace llegar estas cajas a diferentes hospitales.

Claves sobre la leucemia infantil

- ¿Qué es? Es el cáncer más detectado en edad pediátrica. Supone un 30% de los 1.400 casos de cáncer infantil que se diagnostican cada año en España.

- ¿A quién afecta? En la actualidad son más de 300 los casos diagnosticados en España al año.

- ¿Cómo influye que los pacientes sean niños? Hay una tasa de supervivencia del 80%, pero 2 de cada 10 no logran superarlo.

- ¿Se han mejorado los índices de superación en los últimos años? Los índices de superación son los mismos desde hace décadas y solo por medio de la investigación lograremos aumentar la supervivencia.

- ¿Existen nuevas vías de investigación? Sí, prometedoras. El objetivo, además de curar al 100% de los pequeños con leucemia, es hacerlo sin que existan secuelas ni efectos secundarios.

- ¿Qué queda por hacer en este campo? Pese a que cada día fallece en España un ‘peque’ por cáncer infantil y es la principal causa de muerte en edad pediátrica excluyendo accidente, se sigue considerando una enfermedad rara.