Consultar el horóscopo de hoy: viernes 25 de octubre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 25 de octubre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Día inspirado y agradable en el que vas a tener tiempo de relajarte, tomar el aire e incluso contemplar nuevos paisajes y eso te vendrá muy bien para expandir la mente. Aprovecharás cada momento al máximo y será muy reconfortante en todos los aspectos.

Tauro

Una salida nocturna o una cena romántica será algo de lo que puedes disfrutar mucho hoy si lo planeas con un poco de tiempo y prestando atención a los detalles. Será una manera de afianzar una relación incipiente. Además, te acompañará mucho tu imagen.

Géminis

Debes buscar en tu pasado para hallar una solución a tu presente. Eso no significa que te quedes anclado en él; al contrario, significa que debes analizarlo para cerrarlo y seguir hacia delante. Tienes muchas cosas por delante para hacer, no te detengas.

Cáncer

Una jornada bastante tranquila, aunque sufrirás un bajón en tus fuerzas físicas por la tarde. Pero es que el otoño no te sienta del todo bien y debes descansar más. No hagas planes nocturnos, déjalos para mañana que tendrás energías renovadas.

Leo

Preferirás estar hoy un poco alejado del bullicio y vas a terminar el trabajo cuanto antes para poder hacer esa escapada, quizá en solitario, que tanto te apetece. Recuperas paz mental y te sientes mucho más ligero. Deja el móvil en casa y olvídate por un rato del watsap.

Virgo

Es muy probable que se produzca un reencuentro con alguien querido que hace mucho tiempo que no ves. Y eso, aunque no lo demuestres, te alegrará mucho. Deja que afloren tus sentimientos, te conviene no estar siempre controlando esa parte tuya.

Libra

No te conviene meterte en negocios con familiares cercanos porque las posibilidades de conflicto aumentarán, ya que vuestros puntos de vista y manera de ver la vida son demasiado diferentes. Cuidado con las proposiciones en este sentido, son peligrosas.

Escorpio

El trabajo será hoy, ya al final de la semana, un poco más duro de lo que esperas y quizá eso te canse demasiado. No discutas con tus jefes porque no conducirá a nada bueno. Mantén la calma en todo momento y no te sientas ofendido por lo que suceda.

Sagitario

Querrás terminar alguna tarea doméstica para liberarte cuanto antes de ella, pero te conviene dejarla para otro momento y dedicarte a disfrutar del tiempo libre. Al fin y al cabo, es viernes y debes descansar. Ya tendrás otro momento para hacerla.

Capricornio

Una persona de tu entorno querrá influirte para que tomes una decisión con la que no estás de acuerdo. Tu vida es tuya y debes de tomar tus propias decisiones. No dejes que te manipule nadie. Defiende tus puntos de vista y tus opciones.

Acuario

Aunque te apetezcan momentos de calma e incluso de soledad, no te excedas en ellos porque al final solo contribuirán a que veas las cosas peor de lo que son. Sal con amigos y distráete esta noche porque mentalmente necesitas desconectar.

Piscis

Tendrás la tentación de buscar una aventura a través de las redes sociales y eso no es negativo, pero debes de saber bien lo que buscas y tener precaución con lo que encuentras. No todo es lo que parece y quizá te lleves una sorpresa. Encáralo con sentido del humor.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Piscis?