El XVII Curso de Cine y Literatura en Inglés proyecta este viernes la película 'Juno'

M.ª Jesús Hernáez Lerena, profesora de Filología Inglesa de la Universidad de La Rioja, ofrecerá la conferencia 'Early Love, Courage and Pregnancy'.

El XVII Curso de Cine y Literatura en Inglés de la Universidad de La Rioja 'Romance&Romanticism' ofrece, hasta el 12 de diciembre, la proyección de nueve películas en versión original sin subtítulos y, simultáneamente, en versión original con subtítulos en inglés: 'Wuthering Heights' (1992), 'Pride and Prejudice' (2005), 'Juno' (2007), 'Robin and Marian' (1976), 'Pandaemonium' (2001), 'Mr. Turner' (2014), 'Once' (2007), 'Circle of Friends' (1995), y 'Only Lovers Left Alive' (2013).

Las sesiones tendrán lugar en el Edificio de Filología de la UR, en horario de 17.00 a 20.30 horas, a lo largo de varios jueves y viernes de los meses de octubre, noviembre y diciembre. La sesión de clausura se celebrará en la Sala Gonzalo de Berceo.

Cada película irá acompañada de una sesión introductoria y conferencia posterior a cargo un docente experto en la materia. Por este motivo, el curso contará con la participación de una profesora de la Universidad de Manchester, Joanna Taylor, tres profesoras de la Universidad de La Rioja (Cristina Flores, María Jesús Hernáez y Melania Terrazas); y otros cinco profesores e investigadores de la UR: José Díaz-Cuesta, Miguel Ángel Muro, Bernardo Sánchez y Carlos Villar Flor, y Jonathan González.

La entrada es libre pero para obtener un diploma acreditativo y la convalidación de 1,5 créditos ECTS es necesario cumplimentar el boletín de inscripción vía web a través de la dirección