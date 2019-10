La Fundación de Al Gore en España premia al Gobierno Vasco por su "firme compromiso" frente a la crisis climática

20M EP

The Climate Reality Project, la Fundación de Al Gore en España creada por el ex vicepresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz para luchar contra el cambio climático, ha otorgado al Gobierno Vasco el galardón de Climate Leaders Awards en la categoría de Administración Local y Regional, reconociendo el "compromiso continuado del Gobierno Vasco para poner el tema de la crisis climática no sólo en el centro de la acción política, sino también en la agenda ciudadana".