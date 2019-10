La Diagonal recupera este año las luces de Navidad pero reclama que Colau la considere un "eje comercial de ciudad"

Este año, el tramo central y reformado de la Diagonal no estará a oscuras por Navidad, como sucedió en 2018, y la avenida lucirá una nueva iluminación navideña «tradicional y muy luminosa» a partir del próximo jueves 28 de noviembre que sustituirá a la que representaba las hojas de los nuevos panots (adoquines) de esta arteria.

El eje comercial, que representa a unas 60 tiendas, ha cambiado de suministrador de las luces tras la entrada en concurso en 2018 del que había tenido en los años 2017 y 2016.

A pesar de que las grandes marcas presentes entre la plaza de Francesc Macià y el Passeig de Gràcia tampoco han pagado este año el coste de la instalación y mantenimiento de esta iluminación, el gerente de la asociación que representa a los establecimientos.

Alex Miró, defiende su recuperación este año, ante las dificultades económicas y sociales: «Necesitamos ilusión».

Miró avisa, no obstante, que sus representados exigirán al Ajuntament tener una consideración de «calle comercial de ciudad» como la que tiene la Gran Via de les Corts Catalanes en su tramo más céntrico o la calle Aragó, y que gozan de más ayudas o incluso de la gratuidad de las luces navideñas y que no cuentan con asociaciones de comerciantes, porque «no puede recaer en las tienda el peso económico de d’iluminar la ciudad».

Iluminar esta avenida supone cubrir de luces un total de seis carriles, lo que les obliga a "multiplicar por tres el esfuerzo económico" para sufragarlas en comparación con otras vías, añade Miró.

En este sentido, el representante de los negocios de la Diagonal recuerda que las subvenciones para solicitar la iluminación navideña se tramitan en el mes de mayo, es decir, con mucha antelación, por lo que a pesar de estar satisfechos con la buena predisposición a negociar del nuevo gobierno municipal avisan de que en caso de no recibir el apoyo que solicitan "no descartan volver a quitar estas luces de la calle en 2020".

Yremarca que el tejido comercial de la Diagonal "está por abrir la avenida a la ciudad" y que su eje está interrelacionado con otros igual de céntricos como el de Passeig de Gràcia: "No somos compartimentos estancos. Una persona que compra en la Diagonal puede acabar haciéndolo allí o en la Gran Via, Aragó o la Via Laietana", insiste.

De ahí, la importancia para Miró de volver a recuperar la iluminación navideña y de tener más apoyos municipales en una ciudad que, a su parecer, "no respira suficiente Navidad" y que es "una de las más oscuras de Europa durante la campaña navideña".