La ONCE entrega sus Premios Solidarios a El Soplao, De la Sierra, Buscando Sonrisas, Valle Real y Amennizate Radio

Los galardones, con lo que se ha querido rendir homenaje a la sociedad cántabra por su solidaridad, se han entregado en una gala presidida por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y en la que han intervenido el presidente del Parlamento de Cantabria, Joaquín Gómez, y el delegado de Gobierno en Cantabria, Eduardo Echevarría, ha informado en un comunicado la ONCE.

Han estado acompañados por el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, responsables de la ONCE y otros representantes políticos de las distintas Administraciones, personalidades del mundo de la discapacidad, del Tercer Sector y de la sociedad cántabra.

Los Premios Solidarios ONCE Cantabria 2019 están destinados a todas aquellas personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

Este año estos galardones tienen la vocación de "volver a la idea esencial donde se origina y donde reside el corazón del Grupo Social ONCE", según ha explicado la propia organización.

LOS PREMIADOS

En esta edición, el Premio Solidario ONCE Cantabria en el apartado de estamento de la Administración Pública ha sido para la Consejería de Turismo por la labor desarrollada en la Cueva de El Soplao, que se ha convertido en la primera instalación turística subterránea de Europa accesible, tras lograr el Certificado de Accesibilidad Universal emitido por AENOR, que garantiza a personas tanto con discapacidades físicas como sensoriales y auditivas poder visitar la cavidad "sin limitaciones".

Entre otras acciones, se ha ampliado el número de plazas para personas con movilidad reducida, se ha instalado un elevador para sillas de ruedas y se ha rebajado la altura de los mostradores.

Por otra parte, el galardón a la persona física ha sido concedido, a título póstumo, al regionalista Rafael de la Sierra, fallecido el pasado junio.

Con este reconocimiento, ONCE pretende reconocer que De la Sierra, en toda su trayectoria personal y política, tuvo a la discapacidad presente, con la que colaboró desde sus responsabilidades en el Ayuntamiento de Santander, como en el Parlamento y en el Gobierno de Cantabria.

La ONCE ha recordado que este político promovió la aprobación de la Ley en Cantabria de acceso al entorno de personas con discapacidad que precisan el acompañamiento de perros de asistencia y participó también en la creación y desarrollo de sociedades y asociaciones de índole cultural, social o deportiva.

Por otra parte, la asociación Buscando Sonrisas ha recibido el Premio Solidario en la categoría de institución, organización, ONG, por estar cerca de los que más lo necesitan, poniendo especial énfasis en los niños, los jóvenes y ancianos.

Se reconoce los numerosos proyectos que ha puesto en marcha y las ayudas a comedores escolares, becas a familias sin recursos, o compras de material a niños en riesgo de exclusión.

En el apartado de Proyecto de Comunicación, el galardón lo ha recibido Amennizate Radio, que comenzó a emitir el 3 de mayo de 2017 en el Centro Hospitalario Padre Menni.

Esta iniciativa que se inicia como una oportunidad terapéutica, se convierte con el tiempo en una herramienta de normalización y visibilización de la discapacidad, acercando a numerosas personalidades de nuestra comunidad a una problemática desconocida para una gran mayoría, además de generar una opción de difusión diferente, solidaria y útil.

En la categoría de Empresa, el premio lo ha recogido el Centro Comercial Valle Real (Camargo), por su interés por contratar a personas con discapacidad. En la actualidad, el 100% de la plantilla del servicio de limpieza del centro comercial es personal con discapacidad.

El jurado de los Premios Solidarios ONCE Cantabria 2019 ha estado formado por Sergio Olavarría López, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Cantabria, Óscar Pérez López, delegado territorial de la ONCE en Cantabria, María Teresa del Vigo Fernández, subdirectora de Dependencia del ICASS, Cristina Brandariz, vicepresidenta del CERMI-Cantabria, Sonsoles López, directora de Cáritas Diocesana de Santander, Fermín Mier, periodista de la Cadena SER Cantabria, Cristina Arias Serna, consejera general coordinadora de Capital Humano y Cultura del Consejo General de la ONCE, y Marta Rivas Gandiaga, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Cantabria.