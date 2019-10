Ribó sobre l'empleada acomiadada: "Sense la seua activitat el frau no s'haguera produït"

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha indicat aquest dijous que sense "l'activitat" de l'empleada de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de la ciutat acomiadada després de detectar-se en aquesta companyia un frau de quatre milions d'euros aquest no s'haguera produït. Així, ha considerat "absolutament normal" que aquesta extreballadora haja sigut citada a declarar com a investigada pel jutjat que investiga l'estafa.

"És absolutament normal que la cite a declarar. Crec que podem afirmar que sense el seu treball i activitat aquest frau no s'haguera produït", ha assenyalat el primer edil, que ha reiterat que l'"objectiu" del consistori i de l'EMT és recuperar els diners defraudats i ha anunciat que l'administració local, com a propietària del "cent per cent de les accions" d'aquesta companyia pública d'autobusos es personarà en aquesta causa.

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera en declaracions als mitjans de comunicació després de presidir l'acte de commemoració del Dia de la Policia Local, preguntat per la decisió del Jutjat d'Instrucció número 18 de València de citar a declarar com a investigada l'empleada acomiadada de l'EMT després de descobrir-se el frau.

"És normal. He pogut llegir la seua declaració jurada -la de l'extreballadora-, crec que ací hi ha uns indicis claríssims de culpabilitat", ha agregat. Ha matisat que és "el jutge" i no ell qui "ha de jutjar" l'ocorregut però ha insistit que "si no hagueren donat aquestes actuacions, el frau no s'haguera produït".