El curt valencià 'Manspreading' es classifica per als Oscar 2020

'Manspreading', impulsat per la productora valenciana La Marmota Insomne i el centre d'innovació Les Naus, denuncia el micromasclisme que practiquen alguns homes en asseure's amb les cames obertes en el transport públic i ocupar l'espai alié.

La història que volia explicar Hwidar posa en la palestra temes tan candents com la igualtat de gènere, des d'una perspectiva "fresca i provocadora", destaca l'Ajuntament de València en un comunicat.

Després de la seua classificació, el curt haurà de passar dos filtres. Els membres de l'Acadèmia realitzaran una primera ronda de votacions per a seleccionar la 'shortlist' amb els 15 finalistes. Finalment, una segona tanda triarà els nominats al Millor Curt de Ficció.

El projecte va comptar amb el suport de les Naus, dins del seu objectiu d'"apostar per la innovació en la cultura amb les persones com a epicentre" i per aquest tipus d'històries que, "amb un llenguatge cinematogràfic, denuncien els micromasclismes i ajuden a caminar cap a una major justícia de gènere", com ha destacat el regidor d'Innovació de València, Carlos Galiana.