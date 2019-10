Ribera Salud creu que els ciutadans "han sigut els grans perjudicats per la reversió de l'Hospital d'Alzira"

"Sempre hem defès el que creiem que era millor per als ciutadans i els professionals", han afirmat des de la companyia en un comunicat, en referència a la gestió privada de l'Hospital de la Ribera.

La sentència, notificada aquest dijous a les parts i contra la qual cap recurs davant el Tribunal Suprem, rebutja els dotze motius esgrimits pels recurrents en la seua demanda després de la decisió de la Conselleria de Sanitat Universal de no prorrogar el contracte amb l'empresa concessionària del servici, que va quedar extingit el 31 de març de 2018.

Sobre aquest tema, els magistrats han assenyalat que l'Administració "no està obligada a seguir cap procediment per a donar per finalitzat un contracte per venciment de termini, almenys des d'un prisma teòric".