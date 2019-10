Cs pide más humanidad en sanidad, PP apunta sus carencias y consejero critica que solo hablen de sus desgracias

Durante el pleno de las Cortes regionales, la diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos Úrsula López ha dicho que a su partido le preocupa la situación de un servicio "tan esencial" como este para todos los castellanomanchegos y ha puesto el acento en las deficiencias del sistema sanitario regional. "Espero que el PP y el PSOE no vengan a hablar de cifras porque no hemos venido aquí a hablar de cifras porque los ciudadanos no son números", ha señalado.

Se ha referido así a la resolución del contrato del servicio de transporte terrestre, para lamentar que los primeros afectados por los incumplimientos del mismo sean los pacientes, que han tenido que sufrir las consecuencias de la "dejadez" de la Consejería; seguidos de los propios trabajadores de la empresa.

Tras señalar también que los profesionales de la sanidad castellanomanchega cobren menos que los de otras regiones, la diputada regional de Cs ha dicho que los ciudadanos de Castilla-La Mancha merecen más humanidad cuanto peor lo están pasando y ha pedido velar por su seguridad, así como por la de los profesionales que desempeñan su labor en la sanidad regional.

PP: "SE HAN AGRAVADO LOS PROBLEMAS"

De su lado, el diputado regional del PP Juan Antonio Moreno ha afirmado que en estos tres meses de legislatura se han agravado los problemas estructurales de la sanidad en la región y ha afirmado que hay que esperar más para ser operado, que hay una ausencia de sustituciones, que hay ausencia de inversión en infraestructuras, desabastecimiento de medicamentos o problemas en el transporte sanitario.

Bajo su punto de vista, estos han sido tres meses de legislatura "perdidos" por parte de la Consejería de Sanidad y ha dicho al consejero del ramo que está más preocupado del debate mediático que de solucionar los problemas de los ciudadanos, por lo que le ha pedido que actúe para mitigar los mismos.

"En definitiva, la sanidad en Castilla-La Mancha necesita mayor rigor, menos autocomplacencia, mejores planes de reducción de las listas de espera y muchos más medios para mejorar la calidad de vida de los usuarios", ha concluido el diputado 'popular'.

LAS AMENAZAS HAN DESPARECIDO

Finalmente, el diputado socialista José Antonio Contreras, que ha afirmado que las amenazas del sistema sanitario regional han "desaparecido ya", ha destacado que el Gobierno regional ha intentado recuperar y poner en valor infraestructuras que eran necesarias, ha apostado por evitar la interinidad y ha hecho una apuesta "decidida" por la atención primaria, entre otras cuestiones.

También ha destacado que desde la Consejería de Sanidad se está apostando por las políticas preventivas o que una de las cosas más importantes que ha puesto en marcha este Gobierno es la de apostar por las asociaciones de pacientes, "por las personas a las que hay que escuchar para saber cómo deben ser tratados y atendidos".

Con todo, ha apuntado que la sanidad castellanomanchega tiene que reflexionar sobre que hay que "huir" del hospitalcentrismo o que tiene por delante "un reto importante" como es el de la cronicidad, por lo que ha pedido abrir un debate sobre hacia dónde se quiere que camine el sistema sanitario regional.

"NO HACEN REALIDAD"

Para cerrar el debate, el consejero, que ha afirmado que el Gobierno regional tiene un plan en la sanidad con horizonte 2019-2025, ha dicho a los portavoces de Ciudadanos y el PP que con sus palabras no "hacen realidad" del sistema sanitario castellanomanchego, ya que criticar la carrera profesional o el transporte sanitario "no es hablar del sistema, ya que es mucho más amplio de lo que cabe ahí".

Así, ha pedido a Ciudadanos separar la humanización del dinero porque "es una mala mezcla" y ha puesto en valor que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido el primero que puso en marcha en 2015 la Dirección General de Humanización. "Y ustedes vienen a hablarnos de humanización. Con alma hemos trabajado durante estos cuatro años sin parar", ha zanjado.

También ha dicho al PP que cuando el PSOE llegó al Gobierno hace cuatro años puso en marcha 171 obras de infraestructuras sanitarias de las que quedan vivas 56, que las listas de espera están por debajo de las 100.00 personas o que los últimos cuatro años se han ofertado 4.600 plazas sanitarias que permitirán que la interinidad esté por debajo del 8 por ciento.

Con todo, Fernández Sanz ha acabado su intervención tendiendo la mano tanto al Grupo Parlamentario de Ciudadanos como al Grupo Parlamentario Popular para continuar el camino en la sanidad castellanomanchega que permita dar las "respuestas oportunas" con el fin de preservar la salud de los ciudadanos.