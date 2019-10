CC critica la subida de impuestos y acusa a Torres de salvar su programa "a costa del bolsillo" de los canarios

En su opinión, "un presupuesto prudente sería un presupuesto adaptado y modulado a la realidad, pero el Gobierno del cuatripartito se ha empeñado en ignorar la situación económica y sacar el programa a costa del bolsillo de todos los canarios".

En una nota, Barragán apunta que el Gobierno "no se puede justificar en que se va a producir la subida impositiva de las rentas más altas, porque esos ingresos no resultan significativos y no se podrán contabilizar hasta el 2021, porque se integran en el IRPF del año próximo".

Asimismo, le "preocupa" el incremento de la cuantía destinada al pago deuda pública, algo "sorprendente porque Canarias siempre ha sido una comunidad cumplidora y sin grandes deudas".

Por otra parte, indica que los incrementos en las partidas de Educación y Sanidad corresponden a medidas adoptadas por el Gobierno anterior, en relación a la jornada laboral del personal de esas áreas, "que hay que presupuestarlas como lo hubiera hecho cualquier Gobierno".

Según Barragán, "estos presupuestos no son novedosos sino, bien al contrario, transmiten la idea de un Gobierno estancado y complaciente con el Gobierno del Estado, al que no se molesta ni exige que cumpla con sus compromisos".

El portavoz nacionalista ve al presidente Ángel Víctor Torres "actuando como un delegado del Gobierno de España en Canarias, más que un presidente de Canarias", y entiende que "si fuera de verdad el presidente de Canarias, estaría peleando por esos recursos que adeuda el Estado y no pidiéndoselos a los ciudadanos, ni a la Fecam ni a la Fecai".