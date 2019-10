Pilar Rubio comparte su nueva manicura y las opiniones de sus seguidores se dividen

Además de presentadora y colaboradora de El hormiguero, Pilar Rubio está hecha toda una influencer. Comparte muchos aspectos de su vida con sus seguidores de Instagram: sus tatuajes, su familia, sus visitas a distintos lugares, sus nuevos looks. Pero sus fotos no están exentas de todo tipo de comentarios, tanto positivos como negativos.

Su última publicación ha dividido a sus fans, pues la manicura que ha compartido no ha sido del agrado de todos. "¡Apuesta total por la media luna en rojo! Es, sin duda, el estilo que más me gusta", ha escrito este miércoles junto a la foto.

Como se puede apreciar en la imagen, esta forma de pintar las uñas consiste en dejar la lúnula del dedo sin esmalte, como si fuera una media luna sin color.

"No me gustan, parece que te han crecido teniéndolas pintadas", ha comentado una de sus seguidoras sobre su estilo, a pesar de que es cada vez más común. "No me gusta nada. Parecen inacabadas", le ha reprochado otra usuaria.

"Así se nota menos cuando crecen", ha elogiado una fan, viendo algo positivo en lo que otros opinan que es negativo. "Yo las llevaba en los 80 y nunca más me las puse, aunque me encantan. Volveré a la media luna", ha indicado otra seguidora, aplaudiendo su estilo clásico.