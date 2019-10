Bertín Osborne en Canal Sur: "Mi familia tiene nueve fusilados en Paracuellos... pero eso no es Memoria Histórica"

Bertín Osborne se ha plantado esta mañana del jueves en el plató de Buenos días, Andalucía con la intención de, como quien dice, 'hablar de su libro' -en este caso de su nuevo disco- pero la exhumación de Franco se ha llevado la conversación por otros derroteros.

Después de unos minutos de promoción, la tertulia no ha podido evitar preguntarle su opinión sobre la exhumación de Franco, a lo que Bertín ha respondido con brevedad.

“Están cumpliendo la última voluntad de Franco, que era que le enterraran en El Pardo, donde iba a estar su mujer. Le están haciendo un favor”, ha dicho en primer lugar. “Me da exactamente igual donde está enterrado el hombre” “¿Cuál es el motivo de que lo saquen de ahí? ¿Alguien lo sabe? Yo no lo sé", ha añadido.

"Me parece absolutamente ridículo. Tú vas por la calle, preguntas y a nadie le importa tres narices donde está enterrado Franco. A nadie". "Me parece absurdo, es un gasto innecesario”, ha completado.

Después, ha denunciado que "para muchas cosas se cumple la ley y otras no". En este sentido ha citado el que, ha dicho, es su caso. “Mi familia tiene nueve fusilados en Paracuellos, pero eso no es Memoria Histórica". Sobre la citada norma, ha afirmado que "es cachondeo y se cumple lo que en este momento el Gobierno quiere que se cumpla" y la ha tachado de "no objetiva”.

"Me ofrecieron entrevistar a Maduro por un dineral"

Tras pasar, sin ambages sobre el tema del día, Osborne se ha prestado también a comentar el resto de la actualidad política. “Hay gente que se va a dar un susto el día de las elecciones. Creo que va a haber alguna sorpresa pero no demasiada”, ha aventurado. “La situación va a ser muy parecida y complicada”.

También, pese a decir en un primer momento que no tiene "preferencias políticas", se ha mojado sobre cómo ve a los líderes políticos. De Pedro Sánchez ha dicho que le parece "un buen tío", pero que la situación "la tiene muy difícil". De Rivera, ha afirmado que "es un tío muy interesante" y le ve "quizá el más preparado" y de Pablo Casado ha dicho que "es un tipo brillante" con "un futuro prometedor".

Sobre Pablo Iglesias ha preferido no comentar, pero sí lo ha hecho sobre Abascal. "Santi es lo que ves que es, ese no tiene doble cara. Estás de acuerdo o no, con ese no te equivocas, para bien o para mal no te equivocas”.

Finalmente, tras ser preguntado sobre a quién le gustaría haber entrevistado en su programa y no ha podido ha confesado que le ofrecieron "un dineral" por presentar a Maduro "y les dije que no". “Me ofrecieron presentar a Maduro en el programa por un dineral y les dije que no