EPA.- CCOO ve "coyuntural" la baja del paro y avisa que persisten "la precariedad y la temporalidad"

El secretario de Comunicación de CCOO de Sevilla, José Manuel Torres, ha valorado esta reducción del desempleo en el tercer trimestre del año con relación al periodo previo, pero ha advertido de que tal evolución "es altamente estacional debido a las campañas agrícolas que han comenzado tras el verano, lo que provocará que en la próxima EPA se refleje cómo muchas de esas personas vuelven al paro".

Además, alerta de que la provincia "continúa soportando una enorme tasa de paro del 21,4 por ciento, muy por encima del conjunto de España, donde está en 13,9%", toda vez que el descenso interanual del paro se reduce a apenas un tres por ciento.

"Seguimos muy por encima de los valores de antes de la crisis. Si comparamos la población activa de 2008 y 2019, hay una diferencia de casi 40.000 personas más, pero la cifra de ocupados y ocupadas no sólo no ha crecido, sino que ha descendido en casi 19.000 personas, por lo que no existe ningún signo de recuperación económica como se nos ha pretendido hacer creer en los últimos años", lamenta Torres. Y en cuanto a las personas paradas, precisa que en el tercer trimestre de 2008 había 142.900 en Sevilla, mientras que en el mismo trimestre de 2019 son 201.100 las personas en tal situación.

"Nos preocupa especialmente el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía, donde no se recogen medidas adecuadas para paliar las preocupantes cifras de desempleo con las que nos encontramos. Descienden las partidas destinadas a industria, a políticas de empleo y a formación para reciclar a las personas desempleadas. Instamos a que se escuchen las necesidades de la población y que se invierta en servicios públicos", ha aseverado Torres, quien recuerda que los partidos políticos están obligados a poner en esta campaña electoral los intereses de la clase trabajadora en el centro de los debates.