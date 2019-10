Navarro asegura que el informe de la Cámara de Cuentas de 2016 y 2017 revela una gestión "desastrosa"

"La Cámara de Cuentas y no el Gobierno municipal revela el desastre de la gestión de la izquierda de los las últimas legislaturas", ha dicho en una primera valoración del informe. "Es un informe que es demoledor de la gestión económica que se ha producido en este Ayuntamiento".

Ya el informe preliminar de la Cámara de Cuentas "apuntaba que la gestión había sido desastrosa", ha recordado la responsable de Hacienda. "Recuerdo al resto de grupos de la izquierda cuando salieron todos a decir que era un informe de campo, un trabajo preliminar, que el Gobierno hacía de víctima, que ya vale de llorar y todas esas cosas que llevamos escuchando a la izquierda".

María Navarro ha invitado a los grupos políticos a que se lean con detenimiento este informe de la Cámara de Cuentas de la gestión realizada en 2016 y 2017, "gestión que se viene arrastrando desde antes de estos años, pero que la fiscalización ha sido de estos dos últimos años".

A su juicio, lo más relevante son los criterios de imputación de deuda. El informe dice que "hay deudas que no tenemos imputadas y que deberíamos de imputar, entre ellas, la deuda del tranvía, se vuelve a corroborar que hay que imputar la deuda del tranvía, así como otras deudas de sociedades, de préstamos participativos que no están imputados".

La Cámara de Cuentas, sobre la cuenta 413 -facturas sin consignar-, expone que en 2017 se cerró a 31 de diciembre en 9,8 millones de euros, cuando se debería haber cerrado en 35,2 millones; y que en 2016 no fueron 32, sino que fueron 70 millones, ha dicho Navarro.

Ha agregado que "hay 111 millones de derechos pendientes de cobro, que no estaban contabilizados y sentencias judiciales por otros 57 millones de euros, en 2017, y otros 53 millones, en 2016, que tampoco teníamos contabilizados, y que tenemos 72 millones, esto sí que lo conocíamos, de reconocimientos extrajudiciales, de créditos y que había 35 millones que se habían contratado de manera directa de obras y servicios de manera directa, a dedo".

A falta de un análisis exhaustivo, la consejera municipal de Hacienda, ha manifestado que la contratación municipal "tiene deficiencias brutales, que no hay órdenes de inicio de expediente, que no hay un seguimiento de los contratos, que no hay un responsable, que no cumplimos con la normativa de contratación pública".

"PREOCUPANTE"

El informe es demoledor, ha continuado diciendo María Navarro, "la verdad que es preocupante, la situación es muy complicada y como consejera de Hacienda me preocupa porque la situación es la que es y creo que los zaragozanos no han sido conocedores de cómo han gestionado su dinero".

Igualmente ha reiterado que todos los grupos munucipales tienen el informe en su poder: "Les invito a que lo lean y que extraigan de ese informe cuál ha sido su gestión".