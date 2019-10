El Tribunal del Jurado declara culpable al parricida de Costa d'en Blanes

El Jurado ha considerado probado que B.K. es autor de un delito de asesinato por alevosía y ensañamiento, con la circunstancia agravante de parentesco; y de un delito de intento de asesinato por alevosía y ensañamiento, más la circunstancia de parentesco.

Asimismo, el Jurado no se ha mostrado favorable al indulto. Tras la lectura del veredicto, por su lado, la Fiscalía ha solicitado una pena de 22 años y medio de prisión por el asesinato consumado y 14 años de prisión por el intento de asesinato.

La acusación particular -que representa a las hijas del fallecido- ha pedido una pena de 25 años de prisión por el asesinato consumado. La defensa de B.K.ha solicitado la pena mínima.

El Ministerio Fiscal también ha reclamado 250.000 euros para las dos hijas del fallecido y 145.000 euros para la madre del acusado. En cambio, la acusación particular ha pedido 300.000 euros para las dos hijas del fallecido.

El juicio ha quedado visto para sentencia y la magistrada del Tribunal del Jurado dictará la resolución durante los próximos días.

En sus conclusiones e informes definitivos, el Ministerio Fiscal y el abogado de las hijas, Carlos Barceló, criticaron la actitud del procesado durante el juicio, que se desdijo de sus declaraciones previas ante la Guardia Civil y en la fase de instrucción. Entre otras "perlas", según reprochó la Fiscalía, el acusado sólo admitió dar "tres o cuatro" puñaladas a su padrastro e indicó que las restantes "a lo mejor" se las había dado el personal de la Guardia Civil que fue a hacerse cargo del caso. Tanto el fallecido como su madre recibieron una veintena de puñaladas con dos armas distintas.

Por su parte, la abogada defensora del procesado pidió que sí se tuviera en cuenta el atenuante de confesión y a pesar de no entrar a valorar en detalle la declaración de su defendido -al que asiste de oficio- admitió que "entró en contradicciones". Sin embargo, se hizo eco de que el joven indicó que tenía "miedo" y que dijo que "los cuadros le hablaban", en relación a una posible alteración de la realidad por parte del acusado.

Sobre esto, los especialistas que intervinieron en el juicio y que le trataron tras el suceso explicaron que aunque una vez se diagnosticó al acusado con una posible esquizofrenia paranoide, éste no siguió acudiendo al médico por lo que no hay nada más acerca de este aspecto y que, además, en la cárcel -donde está ingresado de manera preventiva desde 2017- tampoco se le ha detectado nada. "Lo que está claro es que en el momento de los hechos no tenía un brote", remarcaron.

Por su parte, en su último turno de palabra, el acusado ha dijo que sentía mucho lo ocurrido y que si hubiera estado "en condiciones de tranquilidad", como se encuentra en la actualidad no hubiera pasado. "Espero que no me pase nunca más nada parecido", terminó.

ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA

La Fiscalía acusa al joven, que en la actualidad tiene 29 años, porque considera -y así lo admitió también el acusado en un primer momento- que, tras un discusión por motivos de dinero con su madre, cogió una bayoneta de 12 centímetros de hoja, y con ella le asestó tres puñaladas a su madre en el abdomen y el tórax.

Presuntamente, después se dirigió hacia su padrastro -quien trató de defenderse en vano con un taco de madera-, y le asestó tres puñaladas en el brazo, el abdomen y un pulmón.

Continuando con el relato de la acusación pública, después el acusado salió a las afueras del domicilio y arrojó la bayoneta al jardín del vecino. Volvió a entrar en su casa y, al comprobar que tanto su madre como su pareja todavía respiraban, cogió un cuchillo grande de cocina y volvió a atacar al hombre mientras le decía: "¿No me decías 'rusito'? Pues toma 'rusito'".

La Fiscalía reseña que el hombre recibió una veintena de puñaladas en distintas partes del cuerpo y subraya la "especial violencia" del acto, puesto que incluso se rompió el cuchillo. El hombre falleció por shock hipovolémico con parada cardiorrespiratoria.

Tras atacar al hombre, después el joven se acercó hasta su madre y le asestó, según la Fiscalía, 18 puñaladas en la parte superior de su cuerpo. Además de graves heridas, el ataque provocó en la mujer un trastorno por estrés postraumático y dolores residuales.