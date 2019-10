Renfe llança descomptes per als AVE entre Madrid i la Comunitat 

Renfe llança la campanya 'Un cap de setmana Mediterrani' per a viatjar en els servicis AVE que connecten Madrid i la Comunitat Valenciana en tots els trens que circulen els dissabtes i els diumenges en trens amb eixida fins a les 15.00 hores, durant el mes de novembre, en classe turista, amb descomptes superiors al 60%.

L'oferta permet viatjar en AVE entre Madrid i València des de 27,80 euros, entre Madrid i Castelló des de 30,65 euros i Madrid-Alacant des de 24,95 euros, per trajecte, ha informat Renfe.

Els viatgers podran obtindre els bitllets promocionals realitzant la compra fins al 29 d'octubre. Els bitllets poden comprar-se a través del web de Renfe, en Renfe Tiquet i en agències de viatge tant presencials com virtuals.

Amb aquesta iniciativa la companyia "pretén oferir als viatgers la possibilitat de gaudir d'una escapada en cap de setmana a preus molt competitius, tant per a tots els madrilenys com per als valencians".