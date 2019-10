El TSJCV desestima el recurs de Ribera Salud contra la reversió de l'hospital d'Alzira

La Secció Cinquena de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimat el recurs presentat per la UTE Ribera Salud II contra la decisió de la Generalitat de recuperar la gestió pública directa de l'hospital d'Alzira i l'atenció sanitària integral en eixe departament de salut, segons han informat fonts del tribunal.

La sentència, notificada aquest dijous a les parts i contra la qual cap recurs davant el Tribunal Suprem, rebutja els dotze motius esgrimits pels recurrents en la seua demanda després de la decisió de la Conselleria de Sanitat Universal de no prorrogar el contracte amb l'empresa concessionària del servici, que va quedar extingit el 31 de març de 2018.

Sobre aquest tema, els magistrats han assenyalat que l'Administració "no està obligada a seguir cap procediment per a donar per finalitzat un contracte per venciment de termini, almenys des d'un prisma teòric".

A més, han explicat que d'acord amb l'estipulat en el contracte, "no cabia la seua pròrroga tàcita" i, a falta d'acord entre les dos parts, "l'Administració podria haver arribat el dia 30 i posar en coneixement de Ribera Salud II que l'endemà es faria càrrec de l'hospital i zona sanitària", precisen.

El tribunal rebutja pronunciar-se sobre la gestió desenvolupada per Ribera Salud II perquè "no guarda relació amb l'objecte del procés", ni tampoc sobre si és preferible una gestió directa o indirecta dels servicis públics, doncs les dos fórmules són legals.

A més, entén que el procediment que use l'Administració per a recuperar la gestió directa de l'àrea sanitària "té una importància relativa" ja que únicament té per objecte "assumir de nou un servici sense estridències i precipitacions i amb el menor nombre d'inconvenients per als usuaris", precisa la Sala.

En qualsevol cas, el procediment que es va seguir, segons s'arreplega en la resolució, va ser "raonable donada la complexa situació", també en els aspectes relatius al personal laboral.

Costes per a Ribera Salut

La decisió judicial, que imposa als recurrents les costes del procés, confirma així la resolució del 27 de maig de 2017 del director general de Recursos Humans i Econòmics de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat que desestimava el recurs de reposició presentat per l'empresa contra la reversió de la gestió sanitària en el departament La Ribera.

Igualment, ratifica la decisió adoptada per la instructora del procediment de pròrroga del contracte, de febrer del 2017, de rebutjar una prova testifical sol·licitada per l'empresa demandant ja que la Secció Cinquena del TSJCV considera que aquesta prova "va estar ben denegada".

La sentència estableix que "l'opinió de la Conselleria de Sanitat sempre va estar clara i patent", la decisió "ja estava presa" i "no necessitava ser ratificada a presència judicial".