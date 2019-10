Olona dice que "unos pagarán mas y otros menos" que ahora con la reforma del ICA

Ha comparecido a petición del PP en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, donde ha explicado que se reducirá la parte fija y "los que tienen mucho consumo pagarán más" que ahora, subrayando que "el balance global se reducirá porque si no, no resolveremos el conflicto" ya que "muchos ciudadanos no están de acuerdo" con este gravamen.

El titular de Medio Ambiente ha expuesto que la del ICA será una ley específica, desgajada de la de Aguas y Ríos de Aragón y que el gravamen se desdoblará en dos: "un impuesto para todos" y una tasa" que solo repercutirá el servicio de depuración y será progresiva.

Los sujetos pasivos son los ciudadanos, no los municipios, porque "contaminamos las personas", y la recaudación seguirá el procedimiento actual, que es "satisfactorio". Olona ha dejado claro que el gravamen afecta al saneamiento y la depuración, no al abastecimiento.

En su intervención, Joaquín Olona ha señalado que una comisión mixta del Departamento de Hacienda y el Instituto Aragonés del Agua (IAA) de dedicará a la elaboración de la iniciativa legislativa, cuya orden de inicio ya está suscrita.

Ha reiterado que la aplicación actual del ICA conduce a "una fiscalidad muy por encima de la media española", de forma que "estamos a la cabeza de la recuperación de costes", abogando por reducir el grado de recuperación de los mismos ya que "el compromiso es situarnos en la media de tributación". Ha hecho notar que la normativa europea no obliga a recuperar de forma "completa" los costes.

REDUCIR EL ICA

El diputado del PP, Ramón Celma, ha emplazado a Olona a "dejar de sangrar a las clases medias" y "asegurar jurídicamente" el gravamen, indicando que el cuatripartito hace un uso "partidista" de este conflicto. Ha reclamado al consejero que reduzca un tres por ciento el tramo único del ICA y que "deje de echar culpas al principal grupo de la oposición".

El parlamentario del PSOE, Darío Villagrasa, ha dicho que "llevamos más de una década en esta situación" y que el Gobierno de Aragón va a acometer la solución en los próximos meses.

Desde Cs, Javier Martínez ha preguntado a Olona "si el recibo va a subir o bajar" y ha conjeturado que "parece un simple cambio de nombre", añadiendo que "el problema son 48 millones de euros" que el PSOE necesita "para satisfacer a sus socios".

En representación de Podemos, Marta Prades ha recalcado que "este Gobierno cumple, se toma en serio los compromisos que firma" y ha recordado que esta reforma legislativa responde a un mandato de las Cortes.

El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, ha expresado que los costes del Plan de Saneamiento y Depuración de las Aguas han sido "excesivos" y la situación es "complicada". Ha emplazado a llevar a término la reforma "lo más rápido posible".

El diputado de Vox, Santiago Morón, ha preguntado a Olona si ha avanzado en el diálogo con el Ayuntamiento de Zaragoza para llegar a un acuerdo tras el "enfrentamiento enconado" de la pasada legislatura y si la recaudación será similar a la actual.

La diputada del PAR, Esther Peirat, ha hecho notar que el acuerdo de gobernabilidad recoge esta reforma legislativa y la "agilidad" del Ejecutivo para acometer la solución de este conflicto.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha dicho que se han "ninguneado" los recursos presentados por los ciudadanos y ha avisado "el recibo sigue en marcha" aunque se ha anunciado que se resolverá este conflicto.