Apareixen pintades en l'Església de Sant Nicolau de València per a enaltir Franco

Així figura en la imatge que ha traslladat en el seu compte de Twitter la vicealcaldessa de l'Ajuntament de València, Sandra Gómez. "És un mal dia per als intolerants. Que no ho paguen amb el patrimoni de tots", denúncia Gómez.

La Policia Local obrirà una investigació per a aclarir les pintades que, segons ha indicat Aarón Cano, regidor de Protecció Ciutadana, han aparegut en "diverses" localitzacions del centre històric enaltint Franco.

Cano ha manifestat que la ciutat "no va a tolerar cap enaltiment de la dictadura franquista i del feixisme". "És un dia per a celebrar la fortalesa de la democràcia espanyola i no anem a permetre actes vandàlics que van en contra de la llibertat i la convivència", ha afegit.

Aarón Cano també ha recordat el preàmbul de la Llei de Memòria Històrica en el qual s'indica expressament que "ningú pot sentir-se legitimat, com va ocórrer en el passat, per a utilitzar la violència amb la finalitat d'imposar les seues conviccions polítiques" perquè, com ha precisat l'edil citant també aquest text legal, aquestes manifestacions "mereixen la condemna i repulsa de la nostra societat democràtica".