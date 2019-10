Rementeria destaca, ante inversores en Londres, que Bizkaia es "un refugio seguro para este momento de incertidumbres"

La Diputación Foral de Bizkaia ha expuesto en la mañana de este jueves, ante una treintena de gestores de fondos de inversiones, su nuevo marco fiscal para servicios financieros, en una reunión de trabajo "en la capital financiera de Europa", en la que se han detallado las reformas en materia fiscal, los últimos avances en torno al llamado hub de emprendimiento (Biscay Startup Bay), la financiación alternativa y atracción de talento, ha explicado la institución foral.

El diputado general ha abierto el encuentro destacando "las fortalezas" de Bizkaia como territorio para atraer inversiones. "¿Por qué Bizkaia? Por su estabilidad política y financiera. Por la cercanía de su gobierno y su agilidad para tomar decisiones. Porque sabemos dónde vamos y qué queremos. Y por su calidad de vida", ha subrayado.

Rementeria ha detallado las reformas y medidas que la institución foral ha ido adaptando y desarrollando para hacer de Bizkaia un territorio "aún más competitivo y atractivo". Según ha remarcado, "nosotros seguimos trabajando".

De este modo, ha señalado que se realizaron compromisos de "mejorar la normativa para impatriados, para atraer el talento, para impulsar el emprendimiento, para ofrecer financiación alternativa y para ser una región puntera y competitiva de Europa" y "se han convertido en realidad". "Lo hemos hecho en menos de cuatro años y estamos dispuestos a seguir mejorando", ha asegurado.

En esta línea, la Diputación ha remarcado que "Bizkaia se presenta al mundo como la bahía de Europa, un territorio que busca atraer talento, innovación, gestores y emprendedores" y que cuenta con "una herramienta única, un marco fiscal propio orientado a la economía productiva que promueve la creación y atracción de fondos para la inversión y la financiación, para startups y proyectos intensivos de I+D+i y para atraer talento y a profesionales de alta cualificación".

El diputado general también ha aludido, durante su intervención ante los profesionales del ámbito financiero, bancario y legal de la 'City', a la "inquietud" existente en Reino Unido en torno al Brexit y en este contexto ha situado a Bizkaia como "un territorio de oportunidad".

TODAS A LA VEZ

"Supongo que habrá muchos sitios que tienen alguna de estas virtudes. Creo que no hay muchos que las tengan todas a la vez. ¿Por qué Bizkaia? Por esto. No hablo de mejores ni peores. Hablo de momentos y oportunidades. Y Bizkaia, the Bay of Europe, es un puerto refugio seguro para este momento de incertidumbres globales", ha concluido.

El encuentro de este jueves constituye la segunda ocasión en la que Unai Rementeria acude como diputado general a Londres para dar a conocer "los atractivos" de Bizkaia. En mayo de 2017 lo hizo en una conferencia, invitado por la London School of Economics.