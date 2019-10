IU C-LM califica la exhumación de Franco de "actuación democrática" y pide "desenterrar" el franquismo de instituciones

Así se ha pronunciado el coordinador regional de este partido, Juan Ramón Crespo, en una rueda de prensa este jueves en la que ha instado al Gobierno a que la exhumación no se quede en un "acto electoralista" y, por esa razón, ha pedido la retirada de los restos de José Moscardó y Jaime Milans del Bosch del Alcázar de Toledo.

En cualquier caso, Crespo ha considerado que no hay que felicitarse por la exhumación de Franco, ya que "solo tenemos que avergonzarnos de mantener a un dictador que subyugó las libertades del país matando a quien levantaba la voz", y ha insistido en la necesidad de "desenterrar" el franquismo de las instituciones españolas.

Preguntado por los carteles "profranquistas" contrarios a la exhumación aparecidos en la sede del grupo Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Crespo ha señalado que no le amedrenta ni le asusta, al ser "un acto más de bajeza por parte de un grupúsculo de gente que pretende atemorizar".

"No me extraña que esto se produzca cuando en los colegios no se trata el tema del franquismo, porque no se ha educado a los jóvenes y encima se está banalizando la exhumación. Si hubiera educación, tal vez el dictador no hubiera estado 44 años en un espacio público de exaltación del franquismo", ha lamentado.