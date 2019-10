Más de 200 personas recrean el rodaje de 'Morena Clara', de Florián Rey, en La Almunia, que se traslada a los años 30

La recreación constituye la cuarta edición de 'La Almunia ¡se rueda!' que en años anteriores se centró en las obras, también de Florián Rey, 'Nobleza Baturra' y 'Carmen de Triana'.

"Se trata una recreación histórica del cine de los años 30 que presentamos en un día histórico también", ha señalado la alcaldesa del municipio, Marta Gracia, en la rueda de prensa de presentación del evento en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), en referencia a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco.

A su juicio, Franco fue "responsable de muchas cosas pero no de la memoria y desmemoria histórica". "Eso es responsabilidad nuestra y para trabajarla y mantenerla hacemos esta recreación que es única no sólo por la época en la que se ambienta sino por el enfoque en el rodaje de una película que debe ser una apuesta no sólo de La Almunia de Doña Godina", ha aseverado.

Por su parte, el concejal de Cultura del Consistorio almuniense, José Manuel Latorre, ha apuntado que la intención de recrear el filme 'Morena Clara' es "acercarse al contexto social y cultural" de la época, así como "promover la cohesión emocional" entre aquellos que participan y los que contemplan la obra.

En conjunto, entre los participantes de la recreación y los vecinos que acuden vestidos de época, el edil ha indicado que, si bien es difícil hacer una estimación del número total de personas que intervienen, alrededor de 500 personas han acabado participando, de una manera o de otra, en ediciones anteriores.

En esta línea, ha valorado que a estos eventos han acudido en otros años personas de Zaragoza y Barcelona y ha revelado que, este año, una vecina de la capital aragonesa, de 96 años, ha confirmado que acudirá a La Almunia vestida con ropa de los años 30.

La recreación del filme, que narra una historia de amor entre un payo y una gitana, a través de la comedia clásica con el mestizaje, la honra, la infelidad y la picaresca como temas fundamentales, correrá a cargo de las actuaciones de Juan Moneo y Ruth Escolano, que se pondrán en la piel del cineasta y de la actriz Imperio Argentina.

En esta línea, el actor Juan Moneo ha subrayado el "honor que supone" representar a Florián Rey, al que ha calificado como "uno de los personajes más relevantes de la localidad" si bien ha lamentado que en ocasiones "haya sido olvidado".

Por su parte, la actriz Ruth Moneo, que interpreta a Imperio Argentina y que también se mete en el papel de Trini, la gitana protagonista de la película, ha reconocido que se ha encontrado con dificultades como "poner en práctica el acento", pero ha matizado que tanto la naturaleza del filme, que favorece que se cree "un muy buen ambiente" y compañeros como Juan Moneo, "hacen todo más ameno".

ADOLFO AZNAR Y LAS SINSOMBRERO

Así, en dos secuencias de mañana y tarde, se recrearán las principales escenas del largometraje en el pabellón multiusos de La Almunia que contará con música en directo de la Asociación Cutlural 'El Fuerte' y el guitarrista Rubén Jiménez.

Además, como novedades, el concejal ha destacado que este año se rinde un doble homenaje, por un lado a Florián Rey, pero al también cineasta almuniense Adolfo Aznar, pionero del cine con muñecos que cobrará protagonismo en esta localidad con la recreación de 'Pipo y Papa en busca de Cocolín' que interpretarán algunos de los niños del municipio.

De igual manera, a las recreaciones se sumará el grupo de mujeres 'Las Sinsombrero' que, desde la primera edición de 'La Almunia ¡se rueda!', han rescatado a diversos personajes femeninos de la época y de especial relevancia en la cultura, ciencia y política de España pero que han permanecido olvidados u ocultos hasta la fecha.

Este año, algunas de las mujeres protagonistas forman también parte del proyecto documental y literario de Tània Balló, que lleva el mismo nombre.

Este fin de semana también actuará la Agrupación Coral Almuniense, que cantará los temas más famosos del film, como 'La falsa moneda', 'Échale guindas al pavo' o 'El día que nací yo', así como la Banda de Música Maestro Gregorio Gimeno o el 'Café Andaluz' que actuarán en las calles de La Almunia.

"El conjunto de propuestas es lo que hace que el pueblo esté recreado durante todo el día. Esto nos ayuda a entender mejor esta época" ha añadido el concejal al tiempo que ha recordado que la película 'Morena Clara' se estrenó apenas dos meses antes del estallido de la Guerra Civil y que después se representó en ambos bandos, así como a nivel internacional.

PROGRAMA

Por otro lado, la directora artística de la recreación, Vicky Calavia, ha explicado el cartel de este fin de semana que incluirá la proyección este viernes 25 de octubre a las 20.30 de la película en el Teatro Salesianos, así como un coloquio con el profesor de cine de la Universidad de Zaragoza, Fernando Sanz.

El sábado 26 de octubre tendrá lugar el tradicional desayuno de actores en la Pastelería La Paz, tras lo que los actores se pasearán por el pueblo para después llevar a cabo el saludo desde el Ayuntamiento mientras se lleva a cabo el pasacalles de la banda de música.

Ese mismo día a la 13.00 horas se recrearán las escenas de 'Morena Clara' en el pabellón multiusos y después, a las 17.30 horas, se realizará la actuación de Las SinSombrero. Por último, a las 18.30 horas será la recreación de 'Pipo y Pipa en busca de Cocolín', también en el pabellón multiusos y a las 20.00 horas se hará el segundo pase de 'Morena Clara'.