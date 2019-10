Cs denuncia que "el agua vuelva a entrar en casas" cuando no se han pagado indemnizaciones de enero

El diputado regional de Cs, Diego Marañón, y el candidato del partido por Cantabria al Congreso de los Diputados, Rubén Gómez, así lo han criticado este jueves en una rueda de prensa en la que han tachado de "indecente" que haya vecinos de algunas localidades de la cuenca del Saja que "tengan que vivir con miedo" mientras los gobiernos y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) "no hacen nada".

Y es que lo acontecido ayer a causa de las intensas lluvias, que provocaron que más de 2.000 escolares no pudiesen acudir al colegio, varias personas tuviesen que ser evacuadas de sus casas y algunas carreteras y la línea de tren a Cabezón de la Sal se cortaran, se debe "al abandono de los ríos" por parte de las administraciones y que hace que "cada vez que llueve el agua llegue a la puertas de las casas".

Los representantes de Cs, que ayer por la tarde visitaron varias zonas afectadas, han lamentado que tras lo sucedido en enero no se haya actuado para limpiar los cauces de los ríos ni para construir infraestructuras de defensa frente a inundaciones en los puntos conflictivos y "ahora volvamos a estar igual" cuando aún no ha llegado el invierno.

Marañón y Gómez han agradecido la labor realizada por los servicios de emergencias, la Guardia Civil, efectivos de las policías locales, trabajadores municipales y voluntarios porque, "gracias a su actuación, únicamente tenemos que lamentar daños materiales", actuación que ha contrapuesto con la de las administraciones.

"Lejos de ponerse manos a la obra, no han hecho absolutamente nada tras lo ocurrido en enero", ha denunciado el diputado regional, que ha recordado que ya en septiembre "cayeron cuatro gotas y vimos como se desbordaban los ríos de la cuenca del Saja" y ha considerado que la situación de ayer pudo haber sido "mucho peor pero al final no cayó tanto como se esperaba".

Ha advertido que esto está sucediendo cuando todavía no ha llegado el invierno y ha señalado que desde Cs no entienden por qué los gobiernos regional y central no han hecho "todo lo posible para poner al día el mantenimiento de los cauces de los ríos durante el verano y evitar situaciones como las de ayer" porque, ha dicho, ahora en época de lluvias ya no se va a poder hacer.

Marañón ha recordado que, a principios de septiembre, se aprobó unanimidad en el Parlamento una proposición no de ley de Cs para que se llevaran a cabo tareas de limpieza y conservación de los cauces de los ríos, se construyeran infraestructuras de defensa para evitar inundaciones en núcleos urbanos y que se pagasen las indemnizaciones a los afectados por las inundaciones de enero.

"No se ha hecho absolutamente nada", ha denunciado Marañón, que ha lamentado que "los afectados de enero no hayan recibido aún las indemnizaciones y ayer se les volviese a meter el agua en casa" y ello a pesar de que el Gobierno regional dijese que esas indemnizaciones se aprobarían antes de acabar octubre.

"Estamos a día 24 y queda una semana para que se celebre el último Consejo de Ministros y todavía sigue sin aprobarse este dinero", ha añadido, al tiempo que ha indicado que esta situación "no entiende de procesos electorales" y se está repitiendo por el "abandono" de las administraciones.

"NADA HA CAMBIADO Y NADA SE HA HECHO" DESDE ENERO

Por su parte, Rubén Gómez ha lamentado que nueve meses después de las "históricas" inundaciones "nada ha cambiado y nada se ha hecho" a pesar de que, ha reivindicado, Cs ya advirtió que "podía volver a ocurrir" al llegar el invierno y las lluvias e instó a actuar para "evitar que los ríos se desborden y el agua llegue a las casas" como "desgraciadamente" ha sucedido.

"Esto está siendo una agonía para las personas que viven en esas zonas que cada vez que llueve o hay lluvias fuertes ven como los ríos se desbordan y les llega el agua hasta el salón de casa", ha señalado el candidato de Cs al Congreso, para quien es "indencente" que haya personas que "tengan que vivir con miedo" y estén "sufriendo unas nuevas inundaciones cuando aún no se han recuperado de las anteriores".

Y ha criticado al PRC y a su diputado nacional, José María Mazón, al que ha preguntado "para qué ha servido su papeluco en todo esto" y su "relación fluida con Pedro Sánchez y el Gobierno en funciones", y también al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, por no "hacer nada".

"Aquí no pasa nada, nadie se pone colorado, cuando la responsabilidad de todo esto es de quien gobierna esta región", ha espetado, y ha considerado que "los cántabros ya van necesitando un presidente que trabaje un poquito por Cantabria y no solo para él".