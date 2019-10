El jutjat cita com a investigada la treballadora acomiadada pel frau de l'EMT

El titular del Jutjat d'Instrucció número 18 de València ha citat a declarar, en qualitat d'investigada, l'empleada que va ser acomiadada de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València després de descobrir-se un frau de 4 milions d'euros.

En una providència -de data 14 d'octubre i a la qual ha tingut accés Europa Press-, el jutge que s'ocupa de les diligències obertes per la presumpta estafa en l'empresa municipal fixa la compareixença de la treballadora acomiadada per al pròxim dia 12 de novembre.

Així mateix, el magistrat, una vegada vist l'ofici policial, mana que s'expedisca comissió rogatòria a les autoritats judicials de Hong Kong amb l'objectiu d'esbrinar les dades d'identitat de les persones titulars i autoritzades del banc xinés on s'enviaven els diners suposadament defraudats a través de la falsa operació econòmica amb una empresa del país asiàtic.

A més, el jutge ordena diverses accions encaminades a aclarir la procedència del domini i de la direcció d'email que va utilitzar el presumpte estafador per a fer-se passar per un advocat d'una reconeguda consultora. Entre altres coses, demana que es requerisca informació a la companyia i les autoritats dels Estats Units perquè faciliten les dades disponibles sobre el titular i la persona que va registrar el domini i el correu electrònic.

Quant a la petició perquè es duguen a terme diligències per a identificar l'usuari de les IP associades a l'ús del citat compte de correu en dates i hores clau de l'estafa, així com l'accés al contingut de les safates d'entrada i eixida, estableix que es done trasllat al fiscal per a que informe en tractar-se d'informació protegida pel dret al secret de les comunicacions.

A més, sol·licita informar d'aquesta resolució -contra la qual cabia recurs en el termini de tres dies- tant al ministeri públic com a les parts perquè puguen ampliar, en cinc dies, el contingut de la sol·licitud de diligències.

Comunicacions

Cal recordar que, segons va explicar la pròpia treballador acomiada en la seua declaració jurada davant els servicis jurídics de l'EMT, va mantindre amb el presumpte estafador -que es va identificar com a senyor Parada- diverses comunicacions, tant per email com per telèfon. La presumpta estafa ha aconseguit els 4 milions d'euros, encara que la pretensió dels responsables era arribar als 11.

A més, aquest dimecres es va conéixer un informe pericial de Telefònica sobre l'ordinador que utilitzava l'empleada acomiadada en el qual s'assenyala que no ha "trobat proves" que ella "haja sigut conscient del frau que s'estava duent a terme" durant les seues interaccions amb el presumpte estafador. Segons aquesta anàlisi, de l'estudi dels correus entre l'empleada i l'estafador es desprèn que la treballadora "ha sigut induïda a col·laborar en el frau mitjançant tècniques d'enginyeria social habituals en aquest tipus d'atacs".