Gobierno CLM destaca la evolución positiva de la región, que registra "el mejor trimestre" de ocupación desde 2008

En rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno Extraordinario que ha aprobado el nuevo Plan de Empleo, Franco ha destacado que en este tercer trimestre en Castilla-La Mancha "sube la actividad, la ocupación, baja el desempleo y baja la tasa de paro", con lo cual "se dan todos los indicadores para que la foto" sea "positiva".

Tras comentar que el comportamiento de la región "está en la evolución con el comportamiento del resto del país", ha destacado que Castilla-La Mancha triplica el descenso nacional del desempleo, ya que mientras la media del país es del 0,5% en la Comunidad Autónoma esa bajada es del 1,66%.

Franco ha incidido en que la región ha creado "empleo a un mayor ritmo que el conjunto del país", lo cual se refleja también, a su juicio, en el nivel de desempleo, que en Castilla-La Mancha es menor que hace cuatro años; en el "excelente" comportamiento de la tasa de paro, y en la reducción de los hogares con todos sus miembros activos en paro en un 39%, lo que supone 30.300 hogares menos que hace cuatro años.

No obstante, ha declarado que los parados "merecen una mirada permanente" por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha puesto en marcha iniciativas como la convocatoria, precisamente este jueves, del nuevo Plan de Empleo, y aunque hay parámetros con los que no están satisfechos pese a su evolución -como la brecha de desempleo femenino o el paro juvenil-, ha aseverado que el Ejecutivo del que forma parte está "sabiendo converger hacia los indicadores nacionales" para "no estar a la cola sino a la cabeza".