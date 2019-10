Puig, sobre la investigació del desfibril·lador de la Ciutat de la Justícia: "Arribarem al final de les conseqüències"

Açò sí, ha advertit que veu com "un atreviment enorme vincular una mort a un aparell", davant les crítiques de la presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, en la sessió de control del ple de les Corts d'aquest dijous.

Puig ha insistit que li pareix una "temeritat" apuntar al desfibril·lador com a causa directa de la defunció fins que no finalitze la investigació.

L'alerta per les fallades en el desfibril·lador va saltar a la llum pública dijous passat, quan un home que anava a ser jutjat en l'Audiència de València per tràfic de drogues va patir una parada cardiorrespiratòria i l'aparell no tenia bateria.

"Evidentment, arribarem fins al final de les conseqüències", ha recalcat el també líder del PSPV, defenent que el Consell ha donat "explicacions des del primer moment" i advertint Bonig que és responsable de "les seues paraules".

Com a consellera de Justícia, Gabriela Bravo ha pres la paraula per a coincidir amb Puig en què la Generalitat ha "exigit respostes i obert una investigació des del primer moment", a més de "donar completa informació a tots els operadors jurídics". "Som un govern responsable, no com el del PP", ha asseverat.

En aquesta línia, Bravo ha recordat la data del "3 de juliol de 2006", la de l'accident de Metrovalencia que va deixar 43 morts, denunciant que l'anterior govern del PP va aportar "zero respostes respecte a les víctimes".

"Aquest Consell no actua com vostés, que van construir una Ciutat de la Justícia en ruïnes, amb uns sobrecostos que mai es van aclarir, i mai es van preocupar del seu manteniment", ha replicat a les crítiques dels 'populars', per a destacar la despesa de "12 milions en seguretat i manteniment" en aquestes instal·lacions judicials de València.

Per part del PP, la síndica Bonig ha posat l'accent que la Generalitat "només havia de mantindre el desfibril·lador però des de maig del 2018 no ha fet res", mentre que el diputat José Císcar ha lamentat la "impotència, ràbia i indignació que es va sentir quan una persona es va desplomar i un desfibril·lador no funcionava".

"NO ÉS NOMÉS UNA FALTA DE PILES"

"No és només una falta de previsió ni de piles, és la irresponsabilitat d'un Consell", ha subratllat el 'popular', criticant que "en altres èpoques" els partits del Botànic -PSPV, Compromís i Unides Podem- digueren que "les retallades maten" i assegurant que "no és l'estil" del seu partit.

En aquest context, el PP exigeix que "es duguen a terme destitucions en l'actual govern" després de la defunció en la Ciutat de la Justícia, davant "la sensació de que volen trencar eixa cadena per l'esclavó més feble, una directora general que ja no està". "Depurarà les responsabilitats que siguen atribuïbles al govern actual en forma de cessaments?", ha preguntat Císcar a Puig.