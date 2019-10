CCOO admite que el Plan de Empleo "no es la solución definitiva" pero sí "un alivio temporal" para los que peor lo pasan

A preguntas de los medios en rueda de prensa, la responsable sindical ha apuntado que el Plan de Empleo fue una reivindicación en su momento de CCOO de Castilla-La Mancha. "Fue algo que ya pedimos en 2015 porque entendíamos que en la medida que exista una situación de precariedad en el empleo y vulnerabilidad es necesario un plan de empleo", ha dicho.

"Que existan planes de empleo solo significa que las cosas no van bien en Castilla-La Mancha", ha incidido Castellanos, quien ha insistido en que como hay personas que necesitan ya una situación inmediata hacen falta poner en marcha actuaciones como el plan de empleo.

Hay casi 700.000 personas en Castilla-La Mancha que están en riesgo de pobreza o exclusión social y, según ha manifestado, "no pensar en estas personas y no poner en marcha medidas que sabemos que no son la solución definitiva, pero sí que son un alivio temporal, sería una irresponsabilidad".

Por eso, ha continuado, desde CCOO se siguen reivindicando planes de empleo para atender estas situaciones de vulnerabilidad. "Entendemos que esto no es creación de empleo como tal sino que es una salida a la precariedad a través del empleo" ya que "el empleo que queremos que se cree en Castilla-La Mancha es empleo de calidad, normalizado dentro de las empresas, estable, a jornada completa y con salarios dignos", ha concluido.