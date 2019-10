Cantó entrega a Oltra una samarreta amb les fotos de Fuset, Grezzi i Nomdedéu amb la llegenda 'Wanted Compromís'

20M EP

El portaveu de Ciutadans a Les Corts, Toni Cantó, ha demanat aquest dijous al president de la Generalitat, Ximo Puig, que trenque amb Compromís i ha recordat que la vicepresidenta i coportaveu d'aquesta formació, Mónica Oltra, "es va fer famosa" per la samarreta amb la foto de Francisco Camps que deia 'Wanted only alive' i ara ha de prendre decisions en el si del seu partit perquè si no passarà a la història "per aquesta altra, els germans Dalton de Compromís", mostrant un muntatge amb les fotos de Pere Fuset, Giuseppe Grezzi i Enric Nomdedéu amb la llegenda 'Wanted Compromís'.