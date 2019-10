Chivite dice sobre la propuesta de Torra de autodeterminación que "no es muy inteligente perseverar en el error"

Chivite ha señalado, en respuesta a una pregunta de EH Bildu en el pleno del Parlamento, que "este Gobierno está con la legalidad y no podemos apoyar actuaciones políticas que no estén sustentadas en el diálogo y en la ley". "Como gobierno vamos a respetar todas las sentencias, nos gusten más o menos", ha indicado.

Ha expuesto la presidenta, en su intervención, que el Ejecutivo foral "no hace valoraciones políticas de sentencias judiciales" y "respecto al Gobierno de España entiendo que la prudencia debe marcar la decisión de cualquier Gobierno". "Podríamos hacer una reflexión de lo que representan los golpes de estado, y también de lo que significa el incumplimiento de las leyes porque no hay nada más democrático que cumplir con las normas y respetar las instituciones", ha añadido.

Ha trasladado a la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz que en cuanto "al derecho de autodeterminación no vamos a estar de acuerdo". "Y sobre Cataluña, Carmen Forcadell dijo que les faltó empatía con los no independentistas, a lo que yo añado que les faltó respeto a quienes no pensaban lo mismo que ellos". "Dieron pasos desde la unilateralidad y no respeto a la ley", ha comentado.

Chivite ha manifestado que "debemos llamar a la convivencia, condenar la violencia, emplazar a todas las partes a soluciones desde el diálogo", así como "enviar una mensaje de ánimo a la sociedad catalana que en su gran mayoría no comparte la violencia". "La violencia deslegitima cualquier posición política. Y pido que se recupere la normalidad en las calles y en las instituciones, convivir en paz y respetando la diferencia", ha dicho, para exponer que "en la España plural cabemos todos".

Ha continuado así que "España no es homogénea y hay un espacio en el que todos podemos caber y ser capaces de construir un proyecto de futuro en común". "No quiero que nadie se vaya de este país", ha dicho, para defender "un modelo descentralizado de país, un proyecto común que se integre en Europa".

Ha aprovechado su intervención en el pleno para señalar que hoy "es un día muy importante para nuestro país, para el sistema democrático y la memoria histórica" con la exhumación de Franco. "Quedan muchos pasos que dar pero es un paso más que relevante que corrijamos esa anomalía democrática sacando al dictador de un mausoleo público, algo que celebramos", ha agregado.

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha señalado que "hay olor a venganza" en la sentencia sobre el 'procés', que "es una criminalización del derecho a decidir". A su juicio, hay "una profunda crisis estructural del Estado", que "no es capaz, ante problemas profundos, de dar una respuesta".

Según ha dicho, "anomalía democrática es lo que dejó Franco atado y bien atado, que es la negación del derecho a decidir en Cataluña o en otros lugares".