UGT pide una normativa más exigente sobre la calidad de los neumáticos para proteger al sector y garantizar la seguridad

Así lo ha señalado antes de inaugurar en Valladolid la jornada 'Retos y nuevas oportunidades del sector de neumáticos', que se ha celebrado este jueves en la sede del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León.

Para Angulo, Europa debería promover "un mayor proteccionismo" sobre el mercado del neumático, aunque ha abogado por que no se base en la imposición de tasas sino en el endurecimiento de los requisitos de calidad, ya que "no es comparable" la que poseen los fabricados en Castilla y León con la de los importados de lugares como el país asiático, algo que, según ha destacado, trasciende lo económico para ser "una cuestión de seguridad" en la carretera.

El vicesecretario regional de UGT ha recordado que este sector genera en la Comunidad cerca de 5.000 empleos y un volumen de negocio de 600 millones de euros. Además, de las ocho fábricas de neumáticos que existen en España, tres de ellas se localizan en Castilla y León -las de Michelin en Aranda de Duero (Burgos) y Valladolid y la de Bridgestone en Burgos-, de modo que esta región "fabrica más neumáticos que países como Portugal o Bélgica".

Evelio Angulo ha subrayado que ante los "cambios" que se están produciendo en la industria de la automoción o acontecimientos como el Brexit, el sector de los neumáticos se enfrenta a "nuevos retos" que es preciso "detectar" para, a partir de ahí, buscar "estrategias".

RECICLAJE

En este sentido, ha apostado por el reciclado de neumáticos como una "importante actividad", así como por mejorar la coordinación "entre todos los subsectores".

Respecto a la situación económica, Angulo ha pedido "no arrojar piedras contra el propio tejado" hablando de "crisis" cuando se advierte "cierta paralización", por lo que ha advertido de que el contexto actual "no es de crisis, sino una ralentización" y ha llamado a "arrimar el hombro" ante un momento de "dificultad", pero ha pedido "no sumergirse en el pesimismo".

Evelio Angulo ha estado acompañado en la inauguración de esta jornada por la concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid, María Sánchez, mientras que la clausura ha correspondido al secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT en Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, y del director general de Industria de la Consejería de Empleo e Industria del Gobierno autonómico, Juan Casado.