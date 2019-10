La surrealista entrevista de Ana Rosa a la franquista Pilar Gutiérrez en el Valle de los Caídos: "No dejan a la gente ir a misa"

Minutos escasos después de que los descendientes vivos que quedan de Franco entraran a la basílica del Valle de los Caídos para proceder a la exhumación del dictador, desde El Programa de Ana Rosa, conectaban en directo con Pilar Gutiérrez, una de las franquistas vivas que más se prodigan en los medios de comunicación españoles.

Gutiérrez, presidenta de la asociación 'Movimiento por España' e hija de uno de los últimos ministros de un Gobierno preconstitucional, se ha personado en el Valle de los Caídos para, según ha dicho, "explicarle al pueblo español la verdad" porque, defiende, “esto no es un lugar público, esto no es de patrimonio nacional, es de una fundación privada”.

“Los monjes están secuestrados por una banda armada uniformada. Les han cacheado incluso, les han cerrado la puerta a la basílica, no les permiten entrar en su propia basílica”, ha dicho Gutiérrez sobre los benedictinos que viven en el monasterio adyacente al monumento.

Ana Rosa le ha reprochado que se haya referido a la Guardia Civil como una banda armada, a lo que Gutiérrez ha replicado: “Una Guardia Civil que está actuando como una Guardia de Asalto de la República ¿usted como la llama? "Yo no quiero discutir con usted que no me atrevo", le ha dicho la presentadora.

La presidenta de 'Movimiento por España' ha proseguido entonces su alegato. “Están haciendo una serie de tropelías como no dejar a la gente ir a misa, por la fuerza, con material antidisturbios, el que no les permiten llevar en Barcelona, aquí sí”, se ha quejado.

Después se ha quejado de la ausencia de Felipe VI de todos los actos. “El Rey, ¿qué pasa con él?, esto es del Estado no del Gobierno, ¿que está, en Portugal de visita?, a lo que Ana Rosa le ha explicado que se encuentra en Japón en la investidura del emperador de Japón.

“Esto entrará en la normalidad socialista, que es una nueva república y una nueva dictadura socialista”, ha dicho Gutiérrez, que ha incluido dentro de esa categoría, "la profanación de tumbas, que es una costumbre que ellos tienen”.

Se ha referido a Pedro Sánchez como "el sucesor" del PSOE de la República. “Aquí tiene a los vencidos, los que destruían patrimonio, catedrales, conventos, genocidio católico, checas, es la costumbre del PSOE y lo siguen haciendo”, ha dicho en referencia al Gobierno socialista.

Preguntada por si se sentía demócrata, Gutiérrez ha afirmado sin tapujos: " Yo era demócrata mucho antes de que llegara esta democracia porque la democracia la trajo Franco en el año 67”. “Los demócratas somos los franquistas”, ha concluido. ”