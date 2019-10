Carola Baleztena y Emiliano Suárez reaparecen un mes después de perder a su bebé: "Es duro el trago"

Siempre es difícil volver a poner una sonrisa cuando el cuerpo, quizá, pida tranquilidad y sosiego. Pero en algún momento hay que hacerlo. Y ese momento, para Carola Baleztena y Emiliano Suárez, un mes después de que anunciasen la pérdida del bebé que eseperaban, ha llegado.

La pareja, que se guardó el luto para la intimidad, sacó fuerzas y acudió en la noche del martes en Madrid a la V entrega de premios que organiza la Revista Interiores, que otorga sus galardones a los mejores diseñadores y decoradores. Allí hablaron de cómo están superando el bache.

Tal y como recoge Chance, el matrimonio quiere volver a su vida cotidiana, y si bien Baleztena regresó recientemente a las redes sociales con una sonrisa que muchos vieron como una gran muestra de mejoría, ahora ha sido el joyero el que ha querido apostillar que van a mejor, porque si bien ambos posaron en el photocall, la actriz no se vio todavía con la suficiente fuerza para atender a la prensa.

"Está bien, aunque es bastante duro el trago", dijo el bilbaíno sobre cómo su esposa lo está sobrellevando, dado que ellos mismos aseguraron en el post de Instagram en el que dieron la mala noticia que tendrían que necesitar un tiempo para volver a ser ellos mismos.

"Es muy amargo, pero bueno, no hay que darle más importancia de la que tiene", aseguró Suárez, que quiere quitarle algo de hierro al asunto, dado que sabe que la peor parte ya la han superado.

"Hay que tratar de asumirlo y llevarlo lo mejor posible, creo que fue peor para ella que para mí, cuando se está en un estado tan avanzado todos los días estuvimos en el hospital y cuesta borrarlo de la cabeza", reflexionó el empresario.

"Somos muy positivos y tenemos mucha ilusión por hacer cosas y vivir", declaró, al mismo tiempo que tampoco cerraba la puerta a intentar volver a ser padres (el bebé de seis meses iba a ser su primer hijo en común desde que se conocieran en 2016, si bien ambos habían sido padre y madre en anteriores relaciones).

"Bueno yo tan joven no soy. Para poder ser papá puede ser, pero muy joven no soy. Lo que pasa es que me conservo bien", bromeó finalmente Suárez con la misma sonrisa que su esposa cuando aceptó que tenía que superar este mal trago.