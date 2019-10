Signen el quart ERO temporal en la planta de Ford

Gran part dels treballadors de Ford Almussafes viuran el mes que ve el seu quart Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) de l'any en la planta de vehicles, segons van signar aquest dimecres la direcció de l'empresa a València i el sindicat majoritari UGT.

L'aturada es durà a terme “en les mateixes condicions que els anteriors” i els dies 4 i 5 de novembre i 18, 19 i 20 de desembre (3 i 4, i 17, 18 i 19 per al torn de nit).

No obstant això, a més de suposar un descens de la producció d'uns 9.000 vehicles, afectarà 5.709 treballadors –dels 7.348 en plantilla, segons la mitjana de l'últim any–, una xifra en la qual no estan inclosos els empleats de recanvis, motors, motriu, així com aquells que desenvolupen la seua labor en departaments especials, com a Seguretat o Incendis.

Precisament, ells veuran com aquest ERTO afecta al seu salari brut, encara que conservaran el 80% del mateix i el 100% de les pagues, vacances i antiguitat. Des d'UGT, el seu portaveu Carlos Faubel va assenyalar després de la reunió que el que s'ha fet és “renovar” els acords per a Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació en la planta que s'han dut a terme anteriorment.

“Abans es podien negociar a un any vista els plans de producció”, però ara “la situació porta a revisar trimestralment els plans”, va apuntar. La resta de sindicats (STM, CC OO i CGT) es van negar a signar l'acord. STM va criticar que la direcció no accedisca a complementar el 100% del salari i “torne a carregar l'esforç i un mal econòmic important a la plantilla”.

Segons el parer de CC OO, Ford “torna a perdre una oportunitat de premiar i agrair-li a aquesta plantilla els seus esforços, podent fer que se n’anaren aquest final d'any a les seues cases sense tocar-los el salari”. I, des de CGT, es van preguntar: “Si hi ha un excedent de producció, com és possible que s'estiguen realitzant hores extra?”.

Pablo Casado, preocupat

El president del PP nacional, Pablo Casado, va mostrar aquest dimecres la seua “preocupació” i va demanar al Govern que “deixe ja d'enviar missatges d'incertesa”. “Portem mesos en què han caigut les matriculacions, les exportacions i, ara, la fabricació”, va lamentar.