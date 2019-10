Belén Esteban, muy dolida con Jorge Javier Vázquez, destapa en directo lo que falla en su amistad

No corren buenos tiempos en la amistad entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez. A tenor de lo vivido este miércoles en el plató de Sálvame, la colaboradora y el presentador tienen cosas pendientes, al menos por parte de la primera, visiblemente afectada con el catalán.

En cuanto el presentador cogió las riendas del programa de Telecinco -la primera hora fue Laura Fa la que estuvo al frente- notó el semblante serio de la de Paracuellos. Aunque ella negó en un primer momento que le pasara algo, lo cierto es que acabó soltándolo pasados unos minutos.

La colaboradora le explicó a Jorge que uno de sus problemas, como amigos es que pasan cosas entre ellos y no las hablan. "Es que creo que a nosotros nos pasan cosas y no las hablamos", dijo ella. "Las cosas que nos pasen las tenemos que hablar, pase el tiempo que pase, sean cinco, diez años. Pero es que siendo como eres seguro que a ti se te ha olvidado... Es que hasta he llorado, Jorge", confesó la colaboradora ante la sorpresa del presentador: "¿Qué has llorado?", lle preguntó.

. "Yo lo voy a explicar muy fácilmente. Tú me quieres a mí a tu manera. Tu manera de querer es complicada, pero yo la respeto", le dijo Esteban, que no quiso hablar más en directo.