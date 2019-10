Ana Milán, expulsada de 'Masterchef Celebrity': "Hoy salimos Franco y yo"

Ana Milán fue la nueva expulsada de la entrega de este miércoles de Masterchef Celebrity. La concursante presentó su último plato con un nudo en la garganta: "Mi plato se llama Un mal día", dijo al jurado.

La aspirante quiso hacer un huevo de codorniz, pero sus intenciones se vieron frustradas hasta seis veces. También se rompió la cebolla confitada y el pollo adquirió un sabor "rancio": "Es un plato mediocre y emplatado de manera mediocre", sentenció Milán. "No te conozco mucho, pero eres como una montaña rusa", le respondieron entonces los chefs.

Por ello, los jueces anunciaron que Ana Milán se convertía en la nueva expulsada, que reconoció no haber vivido una buena tarde, ya que se le apoderaron los nervios en la cocina. Al conocer la noticia, Boris Izaguirre definió el resultado como "injusto" y opinó que su compañera solo había tenido "un mal día".

En su despedida, la actriz asumió que su plato fue "el peor" de los cuatro que se presentaron, y dedicó unas bonitas palabras al programa. "Me llevo muchísimo, es fantástico estar aquí. Sentir los nervios, la emoción, la alegría… solo me llevo cosas buenas", dijo emocionada.

"Repetiría hoy mismo. Le he perdido todo el miedo a la cocina, me parece un mundo de alquimia. Me voy con la sensación de que me habéis hecho un regalo", concluyó. Por otro lado, apostó por Juan Avellaneda como ganador de esta edición.

La noticia causó un gran revuelo en Twitter, donde Milán escribió: "Pues sí señores. Hoy salimos Franco y yo. Ha sido increíble. Sobre todo sentir vuestro cariño. Ni en mis mejores sueños. Gracias y hasta otra". Tras el mensaje, sus seguidores le dejaron numerosos comentarios de apoyo, como "Has sido una aspirante maravillosa, leal, increíble y especial" o "eras nuestra ganadora".