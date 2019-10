Victoria, de 'Los dispersos', en '¡Boom!': "Participar en 'Saber y ganar' me cambió bastante la vida"

Semana a semana, los espectadores van conociendo un poco más de la vida de los componentes del equipo Los dispersos que participan en ¡Boom! todos los días.

Pero los llamados 'sucesores de Los lobos' tienen un gran bagaje en participaciones en concursos, y este miércoles Juanra Bonet les pidió que recordaran la primera vez que habían participado en uno.

Victoria sorprendió a todos contando que "la primera vez que fui a uno fue a Saber y ganar. En mi casa lo vemos desde que empezó y les escribí cuando tenía 20 años", recordó. "Afortunadamente no me llamaron, pero en 2006 me volví a presentar, en ese momento estaba en paro y mi participación me cambio bastante la vida", afirmó.

Miguel Ángel, por su parte, contó que "con 18 años, cuando estaba en primero de carrera, fui a un concurso de otra cadena, El Gran Quiz, que lo presentaba Nuria Roca. Allí conocí a Óscar y Manu”. Y añadió que “quedé finalista de un premio bastante gordo".

Su compañero Óscar ya comentó en otra entrega de ¡Boom! que fue su profesor don Albino el que le motivó en esto de los concursos, pero con dinero en juego “me tengo que remontar hasta el año 2.000 cuando fui a un concurso un poco extraño porque era mitad concurso cultural y mitad folclórico porque tenía que cantar”, señaló.

Por último, Manolo se remontó mucho más en el tiempo, cuando tenía 13 años: “Se trataba de un concurso en una emisora de la radio de Jerez. Gané y me llevé una mesa de estudio y una silla", afirmó. Y añadió otra experiencia más, un concurso de la televisión local de Jerez al que fue con su tía “y ganamos un coche”, concluyó.