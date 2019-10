Lidia critica el vestuario de su cita en ‘First dates’: "Los tirantes que lleva son muy horteras, de señor mayor"

Hay citas en First dates que empiezan mal y acaban mucho peor. Eso es lo que pasó en la cena entre Lidia y Enrique, que nada más conocerse, no pararon de criticarse.

El primero en llegar al restaurante de Cuatro fue Enrique, "aunque prefiero que me llamen Quique porque Enrique me suena a señor mayor calvo", admitió el madrileño.

Nada más entrar, Lidia Torrent le colocó unos de los tirantes “que lo llevas doblado”, prenda que dio mucho juego durante la cita.

A continuación, llegó Lidia, una estudiante que se definió afirmando que "siempre me quiero diferenciar de la gente poniéndome el pelo de colores, me gusta llevar ropa ajustadas, no me gusta llevar la típica prenda de moda…".

Al conocerse hablaron de sus estudios y de su edad, pero cuando Lidia le dijo que tenía 18, Enrique no dudó en decirla que "no los aparentas, una chica de esos años no suele ir elegante". Ella le contestó que "yo me arreglo mucho".

“A mí me gusta ir hecho un pincel”, comentó el reponedor. La vallecana puso cara de extrañeza y le dijo "hombre, es que esos tirantes… en mi entorno no he visto a nadie con eso puesto, me parecen horteras".

Durante la cena, él se justificó señalando que "no acostumbro a vestir así, es la primera vez en mi vida que me los pongo", mientras que ella reconoció que "este chico se puede sacar más partido con unos vaqueros modernos, un polo… los tirantes no le favorecen nada".

Pero Lidia continuó 'atacando' a Enrique, preguntándole por sus tatuajes y el significado de unas letras chinas que llevaba en el brazo: "Es el nombre de mi madre", afirmó el joven. "Si tu madre no es china, ¿por qué te tatúas su nombre en ese idioma?", le dijo la vallecana. "Lo veo antinatural", añadió.

Está difícil la cosa en esta mesa, no? 😅 Lidia no es fácil de contentar #FirstDates23Ohttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/cnBibMRD5h — First dates (@firstdates_tv) October 23, 2019

"Su actitud me parece un poco de diva", comentó Enrique mientras ella seguía criticando su vestuario: "Esos tirantes son para gente mayor y vieja, a ti te pega otro rollo", le dijo Lidia.

Al final, el joven afirmó: "Que me soltases lo de los tirantes de primeras ha sido impactante y no me gustaría volver a tener una segunda cita contigo, no encajamos". Ella coincidió en que no querría volver a quedar "porque tampoco es mi tipo".