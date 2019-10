Consultar el horóscopo de hoy: jueves 24 de octubre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 24 de octubre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Alguien te cuenta algo o te da una información que cambia tu mirada sobre un asunto en el que estabas bastante encorsetado y que no creías que pudiese cambiar. Abre tu mente y disfruta de todas esas novedades. El aire fresco que entra en tu vida te aportará muchas cosas positivas.

No pienses mal de tu pareja o de un amigo antes de comprobar que es verdad lo que crees porque de lo contrario no vas a mejorar nada de la relación y sí puedes empezar a pasarlo mal gratuitamente. Pregunta y ten claros los hechos antes de enfadarte.

No te apetecerán demasiado hoy las charlas insustanciales o frívolas con personas que no conoces mucho o con compañeros de trabajo que no te caen bien. Estarás un poco ausente, pero eso no es negativo. Ir a tu aire no es malo, simplemente es lo que te apetece.

Si te enfocas bien en lo que realmente te interesa, encontrarás la manera de avanzar hacia ello. Alguien te va a echar una mano para descubrir una parte de tu vida que habías apartado y que ahora regresa a ti. Sigue sus consejos, serán muy acertados.

Deja fluir los sentimientos y no hagas que alguien se sienta ignorado por ti, pero eso sí, aclara qué tipo de relación quieres con esa persona para evitar malentendidos. Si lo aclaras desde el principio, todo funcionará. Es mejor ser sincero y decir lo que piensas.

No esperes hoy a que los demás solucionen los problemas y que todo siga un curso que tu no controles. Toma las riendas de las decisiones en el trabajo o en un asunto que implica dinero, aunque te sea duro. Obtendrás mejores resultados a la larga.

Hoy estarás muy activo en las redes sociales y eso te va a permitir estar en contacto con temas que te interesan mucho desde el punto de vista profesional, pero también desde el personal. Tu autoestima sube. Alguien te manda un mensaje que te gustará.

Te darás cuenta de lo importante que eres para una persona cercana y eso te pondrá de muy buen humor porque sentirás que te inunda el afecto. Tendrá contigo un detalle muy significativo que no podrás olvidar. Disfruta del momento, será muy emocionante.

Vas a rechazar ciertas ideas que no van con tu modo de ver la vida, pero no es necesario que lo hagas bruscamente. Simplemente, pide que respeten lo que piensas, ya sea tu familia o tus amigos. Si lo haces con asertividad y empatía, lo entenderán.

Te sentirás algo distante hoy de una persona que quizá está siendo algo pesada y que insiste en pedirte favores o presionarte. No le dejes que siga haciéndolo, pon freno cuanto antes. Díselo con tranquilidad pero firmemente o elabora una estrategia.

Buscas a alguien influyente para cumplir una ambición profesional, pero eso hoy no será tan fácil como crees. Deberás esperar un poco más y trabajar y prepararte para dar el salto más adelante. Aún no es el momento, pero eso no significa que tengas que abandonar tu sueño.

Hoy se da una circunstancia favorable que te ayuda a recolocar un tema que se te estaba escapando de las manos. Un encuentro casual o una conversación telefónica te da una clave o te ofrece un ayuda perfecta. Acéptala y verás cómo todo comienza a solucionarse.

