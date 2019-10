PP califica de "poco productiva" la reunión en la que el Gobierno "no comparte el informe sobre aeropuerto de Agoncillo"

En este sentido, la reunión mantenida "no supone ningún avance en esta materia tan sensible para nuestra Comunidad, ya que los responsables del Gobierno Regional no han facilitado ningún documento o información al respecto".

"Una actitud poco seria que vuelve a denotar la improvisación con la que actúa el Ejecutivo de Concha Andreu, máxime cuando, según parece, el informe técnico al que alude el Gobierno está fechado a comienzos de este mes".

Del mismo modo, el Grupo Popular subraya que las sugerencias recogidas en el "supuesto informe" que se han trasladado de manera verbal a los grupos parlamentarios "no tienen información económica, lo que invalida cualquier análisis riguroso que el Grupo Popular pueda realizar al respecto".

La posición del Partido Popular a este respecto "es clara, garantizar la continuidad del Aeropuerto de Logroño-Agoncillo aprobando con urgencia la declaración de obligaciones de servicio público de las rutas aéreas que unen Logroño con Madrid y Barcelona".