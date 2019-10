La oposición apoya peatonalizar Sol pero critica la entrada de vehículos C

El acceso al centro de Madrid de los coches con etiqueta C de alta ocupación, las subvenciones a los vehículos C, el aumento de las plazas de rotación frente a plazas de residentes y el abaratamiento de los aparcamientos y de las multas son un "claro retroceso de la lucha por la calidad del aire", han valorado este miércoles los grupos municipales de la oposición, representantes del Ministerio de Fomento, de la Comunidad de Madrid, de Ecologistas en Acción y de asociaciones vecinales.

Sin embargo, para estos grupos la peatonalización de Sol, la restricción progresiva de la circulación de los vehículos con etiqueta A o la nueva línea Cero de autobús son medidas "positivas" del nuevo plan Madrid 360 que el equipo de Martínez-Almeida les ha presentado esta mañana durante la Comisión de Calidad del Aire.

En ella la nueva entrada de vehículos tipo C suscitó un debate unánime. "Todos hemos coincidido en que es una medida que desvirtúa Madrid Central" , ha explicado el concejal del PSOE Alfredo González, mientras la representante del grupo municipal Más Madrid, Inés Sabanés, anade que "en la práctica supone acabar con la zona de bajas emisiones".

Aun así, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, mantiene su postura: "La incorporación de los vehículos C de alta ocupación permite precisamente flexibilizar la entrada de vehículos al centro y pasar de esa política de prohibición que había aplicado el anterior equipo de Gobierno a una que ofrece alternativas", ha respondido frente a las críticas. No obstante recordó que se trata de un documento que no está cerrado y, por tanto, espera "aportaciones de los miembros de la Mesa de Calidad del Aire o de cualquier persona o colectivo" para proceder a darle forma al plan.

La oposición también ha criticado que el plan carece de un estudio previo adecuado. "Se ha presentado sin que haya un estudio que cuantifique lo que puede suponer en el tráfico y en la salud la puesta en marcha de estas medidas", reclama Más Madrid.

A lo que el delegado del área ha acreditado lo contrario. "Hemos contado con los cálculos de los técnicos del área de Gobierno y ahora licitaremos el contrato para hacer ese modelo", sostiene. Según esos primeros cálculos las medidas contempladas en el plan Madrid 360 supondrán "una reducción del 15% por encima de lo que suponían las medidas contempladas en el plan del anterio equipo de Gobierno", ha añadido.